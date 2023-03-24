恒指全日低收１３３點報１９９１５，碧服跌５％，聯想收升逾８％

《經濟通通訊社２４日專訊》美國財長耶倫重申有需要時將採取更多行動保護美國民眾存款

，支持大市。隔晚美股三大指數高收，道指收升７５點；納指收升１１７點；標普５００指數收

升１１點。

港股下跌，恒生指數全日收報１９９１５，跌１３３點或０﹒６７％，主板成交

１２３０﹒２７億元。恒生中國企業指數報６７９４，跌４１點或０﹒６１％。恒生科技指數報

４２２４，升２５點或０﹒６２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３７６﹒８元，升１﹒２元或０﹒３２％，成交１２５﹒９億元

；美團收報１４０﹒２元，跌０﹒９元或０﹒６４％，成交６０﹒９８億元；阿里巴巴－ＳＷ收

報８５﹒３元，跌０﹒９元或１﹒０４％，成交４１﹒２６億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

碧桂園服務（０６０９８）收跌４﹒８７％，報１２﹒９元，該股成交約２３２０萬股，涉

資３﹒０２億元，盤中高見１３﹒５元，最低見１２﹒８６元；華潤萬象生活（０１２０９）跌

４﹒２５％，收報３９﹒４５元；中芯（００９８１）跌３﹒９６％，收報１７﹒９４元；藥明

生物（０２２６９）跌３﹒５５％，收報４８﹒９元。

聯想集團（００９９２）逆市收升８﹒２５％，報８﹒７９元，該股成交約２﹒４１億股，

涉資２１﹒１１億元，盤中高見９﹒０６元，最低見８﹒１２元；阿里健康（００２４１）升

３﹒５７％，收報６﹒３８元。（ｋｙ）

