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24/03/2023 16:13

恒指全日低收１３３點報１９９１５，碧服跌５％，聯想收升逾８％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國財長耶倫重申有需要時將採取更多行動保護美國民眾存款
，支持大市。隔晚美股三大指數高收，道指收升７５點；納指收升１１７點；標普５００指數收
升１１點。
　　港股下跌，恒生指數全日收報１９９１５，跌１３３點或０﹒６７％，主板成交
１２３０﹒２７億元。恒生中國企業指數報６７９４，跌４１點或０﹒６１％。恒生科技指數報
４２２４，升２５點或０﹒６２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３７６﹒８元，升１﹒２元或０﹒３２％，成交１２５﹒９億元
；美團收報１４０﹒２元，跌０﹒９元或０﹒６４％，成交６０﹒９８億元；阿里巴巴－ＳＷ收
報８５﹒３元，跌０﹒９元或１﹒０４％，成交４１﹒２６億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　　碧桂園服務（０６０９８）收跌４﹒８７％，報１２﹒９元，該股成交約２３２０萬股，涉
資３﹒０２億元，盤中高見１３﹒５元，最低見１２﹒８６元；華潤萬象生活（０１２０９）跌
４﹒２５％，收報３９﹒４５元；中芯（００９８１）跌３﹒９６％，收報１７﹒９４元；藥明
生物（０２２６９）跌３﹒５５％，收報４８﹒９元。
　　聯想集團（００９９２）逆市收升８﹒２５％，報８﹒７９元，該股成交約２﹒４１億股，
涉資２１﹒１１億元，盤中高見９﹒０６元，最低見８﹒１２元；阿里健康（００２４１）升
３﹒５７％，收報６﹒３８元。（ｋｙ）

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