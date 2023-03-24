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即市新聞

24/03/2023 09:29

【聚焦人幣】人幣中間價漲３３５點報６﹒８３７４，近一個半月高

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３７４，
較上個交易日升３３５點子，三連漲，創２月１５日以來近一個半月新高，上個交易日報
６﹒８７０９。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８３７４　－３３５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒４０６９　－６０６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２２８６　　－６３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７１１　　－４４﹒７０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３９７７　－３６３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５６７１　－３２８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２７００　　－９０﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１４９９　－１７４﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒４５８７　－３５４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　４﹒９８１４　－２５８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４６３　　－２０﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒１３９０　－６４１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒６４７９　　－４２﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８７﹒８０００　－１６６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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