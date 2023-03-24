【聚焦人幣】人幣中間價漲３３５點報６﹒８３７４，近一個半月高

《經濟通通訊社２４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３７４，
較上個交易日升３３５點子，三連漲，創２月１５日以來近一個半月新高，上個交易日報
６﹒８７０９。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒８３７４ －３３５﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒４０６９ －６０６﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒２２８６ －６３﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８７１１ －４４﹒７０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３９７７ －３６３﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５６７１ －３２８﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２７００ －９０﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１４９９ －１７４﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒４５８７ －３５４﹒００
１加元╱人民幣 ４﹒９８１４ －２５８﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４６３ －２０﹒１０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒１３９０ －６４１﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６４７９ －４２﹒００
１人民幣╱韓元 １８７﹒８０００ －１６６﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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