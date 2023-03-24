《鍾之日記》中美對峙又添火，魚缸難獨善其身

《鍾之日記》３月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



新加坡籍的ＴｉｋＴｏｋ行政總裁周受資出席近５小時美國聽證會，民主黨和共和黨議員對

ＴｉｋＴｏｋ都進行了尖銳的抨擊，議員們對封殺ＴｉｋＴｏｋ態度強硬。ＴｉｋＴｏｋ發言人

在聽證會結束後發表聲明稱，「周準備好回答國會的問題，但不幸的是，這一天被政治譁眾取寵

所主導，沒有承認已經在進行中的真正解決方案。」

中國外交部發言人毛寧今日就此事回應稱，美國政府迄今沒有提供任何證據證明

ＴｉｋＴｏｋ威脅美國國家安全，美方應切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國

企業。中國政府從來沒有也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式為中國採集或提供位於外

國境內的數據信息和情報。

此外，美國商務部再將１４家中國實體加列入未經核實清單（ＵＶＬ），在香港注冊的兩間

公司ＨＫ Ｐ＆Ｗ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ Ｌｔｄ及億控國際（ＥＣＯＭ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）也被列入。被列入ＵＶＬ的企業供應鏈穩定性會受到衝擊。與此

同時，美國的出口商會更謹慎地對待與這些企業的合作關係，甚至會選擇拒絕與被列入ＵＶＬ的

中國企業合作以降低潛在的風險。



＊恒指失守兩萬，Ａ場外資轉流走＊



中美對峙再添火藥味，影響部分市場情緒。香江魚缸三日累升１０４８點後，今日回吐，失

守兩萬點大關。恒指低開１２９點報１９９１９，曾倒升６８點，見２０１１８，但之後再度回

落，全日收跌１３３點或０﹒６７％，報１９９１５。國指收跌０﹒６％；科指收升０﹒６％。

大市全日成交１２３０﹒２７億元。

滬深股市今早窄幅低開後，滬深走勢分化，滬綜指低開後持續走弱，以近乎全日低位收跌

０﹒６４％，報３２６５﹒６５點，全周累計仍升０﹒４６％。深成指則收升０﹒２５％，創業

板指升０﹒３８％。兩市全日成交１０７４８億元人民幣，連續兩日破萬億關，按日升５﹒３％

，陸股通結束連續九日淨流入，轉為淨流出逾２億元。



＊騰訊小幅升，中移動績後跌＊



騰訊（００７００）全日升０﹒３％，報３７６﹒８元，成交１２５﹒９億元，為交投最多

股份。市場傳出未經證實消息稱，新任總理李強去了騰訊總部。不過，事實上是貴州省委書記徐

麟考察了騰訊總部，官媒報道，貴州省黨政代表團昨起至下周一（２７日）到廣東、廣西學習考

察，首站去到深圳，並率先考察騰訊總部。徐麟於２０１５年曾任中央網絡安全和信息化領導小

組辦公室副主任、國家互聯網信息辦公室副主任，到２０１６年任中央網絡安全和信息化領導小

組辦公室主任、國家互聯網信息辦公室主任。去年任國家廣播電視總局局長。今年１月為貴州省

委書記。可見與業界關係頗深。

中移動（００９４１）昨日收市後公布業績，去年純利１２５４﹒５９億人民幣，按年升

８﹒０２％，略低於預期，每股基本盈利５﹒８８元人民幣，派發末期息２﹒２１港元，連同中

期股息２﹒２港元，全年股息合計每股４﹒４１元，按年增長８﹒６％。派息率為６７％。績後

獲多間大行上調目標價至８０元以上，不過今日股價卻跌近１﹒６％，可能因之前熱炒「中字頭

」概念累積升幅已大。



＊恒大境內債逾期，內房股遇冷＊



已停牌逾一年的中國恒大（０３３３３）此前就境外債務和票據持有人特別小組成員達成重

組協議，不過恒大的資金鏈斷裂問題仍然無解，恒大地產集團發布公告稱，截至３月２３日終未

能按期兌付「２０恒大０４」債券的利息。

公開信息顯示，「２０恒大０４」發行規模４０億元，票面利率５﹒８０％，債券期限５年

，附第三年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。內地房地產企業在面對流動性困

擾時，償付境內債的優先級別通常會高過境外債，恒大境內債再發生逾期，意味著恒大債務問題

仍然嚴重。

恒大地產稱仍將以「不逃廢債」為基本前提，積極與債券持有人協商，以期儘快達成持有人

認可的解決方案。

負面消息再度引起市場憂慮，內房股集體大跌，ＳＯＨＯ中國（００４１０）瀉近９％，龍

光集團（０３３８０）跌５﹒２％，綠景中國地產（０００９５）跌４﹒８％，旭輝控股集團

（００８８４）跌３﹒８％，合景泰富集團（０１８１３）跌３﹒８％，碧桂園（０２００７）

跌３﹒５％，中海外（００６８８）跌１﹒５％，龍湖（００９６０）跌０﹒５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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