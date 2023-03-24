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24/03/2023 15:39

【大國博弈】胡錫進評ＴｉｋＴｏｋ受美質詢：仍有牌打絕不能屈服

　　《經濟通通訊社２４日專訊》ＴｉｋＴｏｋ行政總裁周受資周四（２３日）出席美國國會眾
議院能源和商務委員會聽證會，回應多位議員質詢。ＴｉｋＴｏｋ發言人在聽證會結束後發表聲
明稱，「周準備好回答國會的問題，但不幸的是，這一天被政治譁眾取寵所主導，沒有承認已經
在進行中的真正解決方案。」
　　官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在社交平台評論此次質詢指，美國最終要實現的目的就是
逼ＴｉｋＴｏｋ的母公司字節跳動將股權全部出售給美國公司，據為美國所有。他呼籲
ＴｉｋＴｏｋ「絕不能屈服，要把官司打到底，最後如果就是撐不住，也要站著死」。他並指美
國絕不會從扼殺ＴｉｋＴｏｋ中得到所謂「安全」，更得不到光榮。
　　他表示，在美國體制下，要封掉ＴｉｋＴｏｋ仍將是一場非常繁瑣的法律官司，即使國會通
過給商務部更大授權的法案，仍「有牌可打」，更重要是ＴｉｋＴｏｋ有１﹒５億美國用戶，很
多網紅就靠此生活。
　　胡錫進舉例議員的指控，包括「ＴｉｋＴｏｋ監視我們所有人，中共能夠以此為工具來操縱
整個美國」「中國可以收集敏感信息，並控制我們最終看到，聽到和相信的內容」「中國的法律
要求字節跳動這樣的公司代表他們進行間諜活動」等，並指這種說法在普通中國人聽起來荒誕、
無知，並且強詞奪理。（ｄｗ）

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