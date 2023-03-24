【大國博弈】ＴｉｋＴｏｋ周受資國會作證遭抨擊，美議員力推禁用

《經濟通通訊社２４日專訊》短片分享應用程式ＴｉｋＴｏｋ行政總裁周受資周四（２３日

）出席美國國會眾議院能源和商務委員會聽證會，回應多位議員尖銳的質詢。據《路透》報道，

在５個小時的證詞陳述中，周受資一再否認該應用程序與中國共產黨共享數據或有關聯，並辯稱

該平台正在盡一切努力確保其１﹒５億美國用戶的安全。

周受資希望透過證供說服美國人，相信ＴｉｋＴｏｋ能創造經濟價值，並支持言論自由。他

更提到自己的新加坡國籍，表示不會應中國政府的要求推廣或刪除內容。他重申，字節跳動不是

中國或任何國家的情報機關。該應用程序嚴格篩選可能傷害兒童的內容。



＊作證未能緩解美議員憂慮＊



周受資在聽證會上未能緩解美國國會議員的憂慮，未能爭取議員提供任何支持。議員們稱，

由中資公司字節跳動擁有的ＴｉｋＴｏｋ，應該被禁止在美國營運，因為它會被中國共產黨利用

，亦包含可能危害兒童心理健康的內容。

周受資稱，兩年多來ＴｉｋＴｏｋ一直在建立一個相當於防火牆的東西，以封閉受到保護的

美國用戶數據，防止未經授權的外國取用。重要的是美國的數據存儲在美國領土上，由一家美國

公司負責，由美國人員監督。但是會上沒有一位議員支持ＴｉｋＴｏｋ或認可周受資的保證，議

員稱他在中國問題上回答避重就輕，並對該應用程序對美國兒童的影響力表示擔憂。還有一些議

員指責ＴｉｋＴｏｋ推廣鼓勵兒童飲食失調、非法銷售毒品和性剝削的內容。

ＴｉｋＴｏｋ表示，已經花費超過１５億美元，在美國調配近１５００名全職員工，用於執

行嚴格的數據安全工作，並與甲骨文（Ｏｒａｃｌｅ）簽約，以存儲ＴｉｋＴｏｋ的美國用戶數

據，亦會嚴格篩選可能傷害兒童的內容。集團有４萬名內容審查員，根據不同國家法例，阻止違

法內容上載。但是，由於該公司未宣布任何保障隱私的新舉措，議員對其批評並沒有就此罷休。



＊中國商務部：將堅決反對任何強制出售要求＊



在周受資於美國國會作證的幾小時前，中國商務部發言人稱，如果美國強制要求出售

ＴｉｋＴｏｋ，中方將堅決反對。

商務部發言人束珏婷周四在發布會上對記者表示，如果美國不是從產品和服務本身，而僅從

外國投資者身份出發，強制要求出售ＴｉｋＴｏｋ，將嚴重損害包括中國在內的各國投資者赴美

投資信心。

束珏婷表示，出售或者剝離ＴｉｋＴｏｋ涉及技術出口問題，必須按照中國的法律法規履行

行政許可程序，中國政府將依法作出決定。束珏婷另外還敦促美國放鬆對於中國的出口限制，取

消對中國企業的貿易限制，從而令雙邊貿易更為均衡。（ｊｔ）

