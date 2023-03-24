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24/03/2023 11:20

《股林淘金－林家亨》美銀行爆煲並未完結

　　《股林淘金》自從３月８號，美國矽谷銀行「爆煲」後短短數天便有三間銀行相繼倒閉，需
要歐美央行施援才能短暫解決危機。矽谷銀行倒閉之原因是聯儲局過去一年急步加息抗通脹，導
致美債市價大跌，銀行持有的美債資產價值急貶，致流動性不足之惡果。筆者估計未來還有更多
美國中小型銀行面臨類似問題。在瑞信倒閉前一用其一年期信貸違約掉期升至接近１０００點子
，是瑞銀的１８倍水平，也是２００８年金融海嘯以來大型銀行前所未見的高位。幸好立即獲瑞
士央行提供資金以增強流動性，解決了短期燃眉之急。瑞銀集團最終以逾３０億美元的價格收購
瑞士信貸集團，暫時化解了危機。事實上，瑞士信貸的總資產規模不亞於當年雷曼兄弟的兩倍，
倘若瑞信危機爆破，後果是不堪設想的。
　
　　筆者認為美國銀行倒閉潮是有理據的，因為２００８年美國金融海嘯爆發後，美股在
２００９年３月份才見底回升，但２００８年美國銀行倒閉的宗數只有２５間，２００９年增加
至１４０間，２０１０年更升至１５７間，到了２０１１及２０１２年才回落到去９２間和５１
間。投資者要有心理準備迎接未來美國銀行陸續被接收的新聞。
　
　　美國銀行「爆煲」事件的主因是加息步伐太過急進，令投資者對銀行業穩定性後向存疑，信
心減弱。但美國聯儲局於周三（２２日）仍公布加息０﹒２５厘，並暗示本年度只會加多一次息
，聯儲局同時亦表示美國銀行業是健康的，但是筆者不敢苟同。原因是自從２００８年金融海嘯
爆煲之後，巴塞爾第三協議規定了環球銀行在資本充足率，壓力測試，市場流動性風險等成為了
標準的約束，歐洲銀行已經有超過４００間跟隨其準則，但是美國只有１３家銀行受其約束，可
見美國銀行業的質素，並不樂觀。未來美國經濟硬著陸的風險增加，成為未來美國銀行業不穩定
因素的主因，期內美國銀行若出現偶發性的負面消息，便又再短暫拖累美股和香港股市的表現了

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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