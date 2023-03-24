【人行操作】人行７０億逆回購利率持平，淨回籠１７３０億

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，今日進行的７０億元（人民幣．下同）７天期逆
回購，中標利率持平２％。
公開市場今日有１８００億元逆回購到期，即今日淨回籠１７３０億元。
本周公開市場有４６３０億元逆回購到期，人行全周收水１１３０億元。（ｓｌ）
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