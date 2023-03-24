【國務會議】國務院修改工作規則，每周常務會議減為每月２至３次

《經濟通通訊社２４日專訊》中國政府網今日發布《國務院關於印發〈國務院工作規則〉的

通知》。新國務院工作規則於３月１７日召開的國務院第一次全體會議通過，自發布日起實施。

在「會議制度」方面，國務院常務會議頻率由原來的「一般每周召開一次」，變更為「一般每月

召開２－３次，如有需要可隨時召開」，並列明「國務院工作中的重大問題，須經國務院常務會

議或者國務院全體會議討論決定」。

國務院全體會議的主要任務之一，由原來的「討論決定國務院工作中的重大事項」，列明為

「討論、決定政府工作報告、國民經濟和社會發展規劃等重大事項」。國務院常務會議的主要任

務，則由「討論決定國務院工作中的重要事項」、「討論法律草案、審議行政法規草案」、「通

報和討論其他重要事項」這三項，調整至五項：討論需提請黨中央審議、決定的重要事項；討論

需提請國務院全體會議審議的重要事項；討論法律草案、審議行政法規草案；討論通過以國務院

名義印發的重要規範性文件；其他需提請國務院常務會議討論、決定、通報的重要事項。

會議制度並加入「國務院根據需要召開總理辦公會議和國務院專題會議」，總理主持召開總

理辦公會議，研究、處理國務院工作中的重要事項，議題由總理確定；副總理、國務委員受總理

委托或按照分工召開國務院專題會議，研究、協調國務院工作中的專門事項，議題由主持召開會

議的國務院領導確定。會議制度還列明，國務院及各部門召開的工作會議要「合理確定參會人員

範圍，減少陪會」。



＊國務院領導不公開出版著作、講話單行本＊



在「工作紀律和自身建設」方面，原來的「國務院組成人員必須堅決執行國務院的決定，如

有不同意見可在內部提出，在沒有重新作出決定前，不得有任何與國務院決定相違背的言論和行

為」一項，調整為「國務院組成人員要嚴格遵守各項工作紀律，堅決執行黨中央、國務院的決定

，不得有與黨中央、國務院決定相違背的言論和行為」。加入「國務院及各部門要嚴格執行請示

報告制度，工作中涉及黨和國家工作全局的重大方針政策，經濟、政治、文化、社會、生態文明

建設中的重大原則和問題，以及黨中央集中統一管理的事項等，必須向黨中央請示報告」，又要

求「國務院領導同志不公開出版著作、講話單行本」等。（ｓｌ）





