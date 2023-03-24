【ＦＯＣＵＳ】ＴｉｋＴｏｋ鬧劇２﹒０，醉翁之意不在酒

【ＦＯＣＵＳ】Ｓｅｌｌ ｏｒ Ｂａｎ，似曾相識。時隔兩年半，在美月活用戶

（ＭＡＵ）突破１﹒５億的短視頻平台ＴｉｋＴｏｋ，再成華盛頓政客的眾矢之的。周四（２３

日），新加坡籍的ＴｉｋＴｏｋ首席執行官周受資在國會山出席近５小時作證，幾淪為驢象議員

表演對華強硬的鬧劇。經歷從特朗普政府到拜登政府的兜兜轉轉，大做ＴｉｋＴｏｋ文章，醉翁

之意不在酒。



＊時隔兩年半再回起點＊



當中美對峙再次因ＴｉｋＴｏｋ而升溫，最失落的恐怕是前總統特朗普；原因是，他早在

２０２０年８月簽署的行政命令，要求ＴｉｋＴｏｋ「Ｓｅｌｌ ｏｒ Ｂａｎ」，在連遭法院

叫停、拜登撤銷後，如今再次回到起點－－拜登政府本月再依葫蘆畫瓢祭出「Ｓｅｌｌ ｏｒ

Ｂａｎ」。

跟特朗普當年要求ＴｉｋＴｏｋ「４５天內賣盤、否則封殺」如出一轍，今次由美國外國投

資委員會 （ＣＦＩＵＳ）推動的「強制出售」，要求ＴｉｋＴｏｋ的大股東字節跳動出讓股份

，否則將面臨禁令。中國商務部昨日就此回應稱，「強制要求出售ＴｉｋＴｏｋ，將嚴重損害包

括中國在內的各國投資者赴美投資信心」「出售或者剝離ＴｉｋＴｏｋ涉及技術出口問題，必須

按照中國的法律法規履行行政許可程序

，中國政府將依法作出決定」。



＊議員譁眾取寵展強硬＊



中美對峙再添火藥味，眾議院昨日座無虛席的聽證會上，盡管周受資在開場白強調，

ＴｉｋＴｏｋ總部設在洛杉磯和新加坡，在美國有７千名員工；美國的數據存儲在美國本土，由

美國公司負責

、美國人監督；已花費逾１５億美元用於嚴格的數據安全工作，但議員們仍爭相以「手機上的間

諜氣球」、「監視美國公民」、「以利潤的名義讓兒童上癮」、「剝削子孫後代的武器」，乃至

頻頻打斷周的發言、集體嘲笑、拍桌子來展示對華強硬。

ＴｉｋＴｏｋ發言人在聽證會結束後發表聲明稱，「周準備好回答國會的問題，但不幸的是

，這一天被政治譁眾取寵所主導，沒有承認已經在進行中的真正解決方案。」



＊意在爭奪數據影響力＊



跟議員們將「國家安全」掛在嘴邊相比，Ｑｕｉｎｎｉｐｉａｃ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ的

最新民調顯示，１８－３４歲的美國人有高達６３％反對ＴｉｋＴｏｋ禁令。在聽證會當天，有

ＴｉｋＴｏｋ的創作者在國會山莊外抗議封殺

，甚至有人高喊「Ｓｅｅ ｙｏｕ ａｌｌ ｏｎ ＶＰＮ Ｔｏｋ」。

曾經邀請ＴｉｋＴｏｋ創作者訪問白宮的拜登，為何寧願仿效特朗普Ｓｅｌｌ ｏｒ

Ｂａｎ，，也不願訴諸全面私隱立法？玄機不在有關國安的猜測，而是另有醉翁之意。一是煽動

恐慌、展示強硬；二是意在爭奪數據，為己所用。

眾所周知，ＹｏｕＴｕｂｅ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ都有類似的短視頻平台，但ＴｉｋＴｏｋ

脫穎而出的一大利器即是其精準且高度個性化的算法，能令使用者在平台停留更長時間，此對政

客而言無疑是珍貴資源。值得一提的是，在蘋果ＡＰＰ Ｓｔｏｒｅ排行榜上，排名美國下載量

前五的有四個都有中國公司背景，包括Ｔｅｍｕ（拼多多旗下）、Ｃａｐｃｕｔ（字節跳動旗下

）、Ｓｈｅｉｎ（成立於南京，總部設於廣州）、ＴｉｋＴｏｋ。倘若ＡＰＰ封殺鬧劇持續擴大

，恐加速中美脫鈎，再添兩國關係動盪。

