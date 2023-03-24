《股海恒言－葉澤恒》料內地需求及出口有改善，看好內地家電行業

《股海恒言》過去一年，受到疫情、房地產市場疲弱及航運價格高企影響，內地家電銷售有

所下滑。但隨著內地政府推出穩定樓市措施，加上航運價格下降、家電產品本地及海外銷量提升

，以及多種原材料價格下降，預料內地家電企業將會受惠。因此，可看好內地家電行業的前景。



＊料內地家電需求今年有改善空間＊



隨著樓市開始穩定，市場購買力恢復，消費者購買家電的需求亦有明顯改善。根據某內地大

型電器零售商的門店數據顯示，今年春節期間家電銷售錄得顯著升幅，當中以新興家電的銷售較

為理想，如掃地機器人、氣炸鍋等，按年分別上升１１９％及１４５％。另外，有市場研究指出

，房屋市場表現與家電需求有一定關係，但時間上卻可能延後最少半年才可反映在家電需求上。

因此，預料內地家電需求於今年下半年較旺盛。



＊家電生產成本有望回落，有利企業利潤＊



生產家電的原材料主要有鋼、銅、鋁及鐵等。原材料價格於去年俄烏衝突初期曾經顯著上升

，但隨著情況轉趨緩和，原材料價格亦逐步回落。根據彭博提供的倫敦商品交易所（ＬＭＥ）資

料，截至今年３月１７日，銅價按年下跌超過１６％，而鋁價更跌近３３％。疫情後預料相關原

材料的生產供應量將會復常，價格亦將逐步回落，有利家電行業企業未來的營運表現。



＊海運出口成本下降＊



根據內地媒體報道，過去兩年海運價格高企，令內地在出口冰箱及洗衣機等體積較大的家電

時，往往由於運費佔比高，影響市場競爭力。但根據浙江省寧波市某電器公司對媒體表示，去年

３月份，以一個標準４０呎、可以容納２１６部洗衣機的貨櫃計算，每一貨櫃的海運成本為

１８５００元（美元．下同），即每部洗衣機需要承擔大約８５元的海運成本。但今年２月，同

一標準每一貨櫃的海運成本降至４５００元，即每部洗衣機只需要承擔大約２１元的海運成本。

因此，在出口成本大幅回落的情況下，有望令內地家電出口恢復競爭優勢。



＊家電產品海外銷量提升＊



據權威市場研究機構Ｏｍｄｉａ公布的數據，去年內地某大型家電集團的電視機出貨量位居

全球第二位，按年升１６﹒１％，是全球前五位品牌中唯一一間出貨量逆市上升的企業。同一間

市場研究機構統計，有關公司由２０１９年到２０２２年期間，電視機出貨量由全球第四位升至

第二位。因此，可以反映家電產品海外銷售表現強勁。



＊總結＊



在內地多項因素刺激下，預料內地對家電需求將會展現強勁增長。同時，生產成本下降，或

令家電生產商的盈利上升。同時，海運價格顯著下降，以及家電產品在海外銷售表現強勁。因此

，對內地家電行業的前景感到樂觀。



資料來源：中央機構編制委員會辦公室、中國家用電器研究院、全國家用電器工業信息中心、彭

博、倫敦商品交易所

《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有內地家電行業相關股份



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