【企業盈警】瑞港建設（０６８１６）料去年溢利跌不少於３５％

《經濟通通訊社２４日專訊》瑞港建設（０６８１６）發盈警，料２０２２年全年溢利按年

下跌不少於３５％。

公司稱，期內溢利下跌主因於澳門的海事工程項目產生額外成本；閒置船舶和設備產生的折

舊和維修費用；及之前已完工的項目在完成最終帳目結算後，需註銷約８８０萬元的應收款。此

外，期內部分溢利歸屬於公司若干附屬公司的非控股權益所有，預期公司權益持有人的應佔溢利

將錄得虧損。（ｒｈ）

