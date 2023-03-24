【公司盈喜】碧瑤綠色（１３９７）料去年賺約５千萬，增２﹒９倍

《經濟通通訊社２４日專訊》碧瑤綠色（０１３９７）發盈喜，預期２０２２年全年錄純利

約５０００萬元，按年增加約２９０％。

集團稱，溢利大幅增長主因期內毛利增加約４０００萬元，而收益增加約４０％；主要由於

清潔分部業績出眾帶動；期內獲政府授出防疫抗疫基金下的「保就業」計劃一次性補貼約

１１３０萬元。（ｒｈ）

