【企業盈警】瀋陽公用發展股份（００７４７）料去年稅前虧損大增

《經濟通通訊社２４日專訊》瀋陽公用發展股份（００７４７）發盈警，預期２０２２年全
年除稅前虧損大幅增加，２０２１年同期則錄稅前虧損２７６２﹒１萬元人民幣。
公司認為，除稅前虧損增加主因預期信貸虧損模型下的減值虧損（扣除撥回）增加；就已付
按金確認的減值虧損增加；投資物業公平值變動產生的虧損增加；及出售附屬公司收益淨額減少
。（ｒｈ）
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