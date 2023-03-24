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24/03/2023 13:13

【國際要聞】北韓領導人金正恩指導海底無人機測試

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據北韓官方朝中社報道，北韓領導人金正恩監督海底無人機測
試。
　　朝中社表示，是次測試的是一款新型的水底核武無人載具，引爆所產生的大規模海嘯可摧毀
敵方艦隊或主要作戰港口。
　　分析認為這次是北韓向外界宣示其作戰實力。北韓之前曾警告，美國與南韓若無視北韓的耐
心和警告，北韓的反應就會更強烈。（ｒｃ）

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