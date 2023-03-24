【企業盈警】威訊股份（１０８７）料去年虧最多３５００萬人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》威訊股份（０１０８７）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度淨虧損增加至介乎約３０００萬至３５００萬元（人民幣．下同），比２０２１年度虧損

２１００萬元有所擴大。

該集團指，虧損升因非上市債券違約導致按公允價值計入損益之債務投資公允價值虧損所致

。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

