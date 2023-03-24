【企業盈警】網譽科技（０１４８３）料去年盈轉虧最多１﹒２億元

《經濟通通訊社２４日專訊》網譽科技（０１４８３）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損１﹒０５億至１﹒２億元，２０２１年度純利３７６０萬元。

該集團指，虧損因去年度錄得商譽減值及無形資產減值約１﹒２億及１２００萬元、出售按

公平值計入損益之金融資產公平值虧損約２９０萬元，以及投資物業公平值虧損約１２１０萬元

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該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

