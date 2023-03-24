【企業盈警】青島控股（４９９）料去年虧損最多７０００萬人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》青島控股（００４９９）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損不超過７０００萬元人民幣，而２０２１年度溢利約８４０萬元人民幣。
該集團指，虧損主因投資物業公允價值下降，以及因惠州市九煜置業違反合同而導致應收一
間合營企業款項的預期信貸虧損增加。
該集團預期於下周四（３０日）公布業績。（ｗｈ）
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