【企業盈警】青島控股（４９９）料去年虧損最多７０００萬人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》青島控股（００４９９）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損不超過７０００萬元人民幣，而２０２１年度溢利約８４０萬元人民幣。

該集團指，虧損主因投資物業公允價值下降，以及因惠州市九煜置業違反合同而導致應收一

間合營企業款項的預期信貸虧損增加。

該集團預期於下周四（３０日）公布業績。（ｗｈ）

