【企業盈警】賽迪顧問（０２１７６）料去年純利跌４６％

《經濟通通訊社２４日專訊》賽迪顧問（０２１７６）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度利潤約２４６０萬元人民幣，跌約４６﹒４％。

該集團指，預期利潤下降約４６％主要由於去年新冠疫情反覆，業務受到一定程度的不利影

響，導致營業收入及毛利下降。

該集團預期於３月內公布業績。（ｗｈ）

