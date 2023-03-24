【企業盈警】福晟國際（００６２７）料去年虧損最多１０億人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》福晟國際（００６２７）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損介乎７﹒５億至１０億元（人民幣．下同），比２０２１年度虧損４﹒８７億元有所擴

大。

該集團指，虧損因毛損不少於３﹒６５億元，融資成本約１﹒４９億元，以及減值虧損增至

３﹒１１億元。（ｗｈ）

