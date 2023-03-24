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24/03/2023 07:53

【企業盈警】福晟國際（００６２７）料去年虧損最多１０億人幣

　　《經濟通通訊社２４日專訊》福晟國際（００６２７）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損介乎７﹒５億至１０億元（人民幣．下同），比２０２１年度虧損４﹒８７億元有所擴
大。
　　該集團指，虧損因毛損不少於３﹒６５億元，融資成本約１﹒４９億元，以及減值虧損增至
３﹒１１億元。（ｗｈ）

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