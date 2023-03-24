【北水炒Ｄ乜】淨流入８﹒２７億元，買騰訊沽盈富

《經濟通通訊社２４日專訊》昨日（２３日）恒指高開２８點，報１９６１９點。最高升

４５９點報２００５１點，最低跌６７點報１９５２３點。恒指收報２００４９點，升４５８點

或２﹒３４％。

北水全日淨流入８﹒２７億元，減少７３﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、美團（０３６９０）、商湯（０００２０）；淨賣出最多的依次是盈富基金

（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、南方恒生科技（０３０３３）。

主板成交１３６３﹒０６億元增加２７﹒５％。其中港股通成交４４９﹒１億元，佔總成交

３３％。



＊騰訊去年純利按年跌逾１６％＊



騰訊公布截至去年底止全年業績，純利為１８８２﹒４３億人民幣，按年跌１６﹒３％；每

股基本盈利１９﹒７５７元人民幣；派末期股息２﹒４元，按年增５０％。

按非國際財務報告準則計，全年盈利為１１５６﹒４９億元人民幣，按年跌６﹒６％；非國

際財務報告準則每股盈利１２﹒１３８元人民幣。

期內，集團收入５５４５﹒５２億元人民幣，按年跌１％；經營盈利２３５７﹒０６億元人

民幣，按年跌１３﹒２％。

騰訊控股升８﹒１８％報３７５﹒６元，北水淨買入１４﹒４億元；美團升８﹒２９％報

１４１﹒１元，北水淨買入１２﹒３億元；商湯升７﹒４６％報２﹒８８元，北水淨買入３﹒４

億元。

盈富基金升２﹒３２％報２０﹒２６元，北水淨賣出９﹒２億元；恒生中國企業升

２﹒７７％報６８﹒９２元，北水淨賣出５﹒９億元；南方恒生科技升４﹒４６％報４﹒１２元

，北水淨賣出４﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １４﹒４４

美團 （０３６９０） １２﹒２７

商湯 （０００２０） ３﹒４５

聯想集團 （００９９２） ３﹒２０

藥明生物 （０２２６９） ０﹒２０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） －９﹒１８

恒生中國企業 （０２８２８） －５﹒８９

南方恒生科技 （０３０３３） －４﹒４１

中國移動 （００９４１） －３﹒９５

金蝶國際 （００２６８） －２﹒０２

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