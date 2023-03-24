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24/03/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入８﹒２７億元，買騰訊沽盈富

　　《經濟通通訊社２４日專訊》昨日（２３日）恒指高開２８點，報１９６１９點。最高升
４５９點報２００５１點，最低跌６７點報１９５２３點。恒指收報２００４９點，升４５８點
或２﹒３４％。
　　北水全日淨流入８﹒２７億元，減少７３﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、商湯（０００２０）；淨賣出最多的依次是盈富基金
（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、南方恒生科技（０３０３３）。
　　主板成交１３６３﹒０６億元增加２７﹒５％。其中港股通成交４４９﹒１億元，佔總成交
３３％。
　
＊騰訊去年純利按年跌逾１６％＊
　
　　騰訊公布截至去年底止全年業績，純利為１８８２﹒４３億人民幣，按年跌１６﹒３％；每
股基本盈利１９﹒７５７元人民幣；派末期股息２﹒４元，按年增５０％。
　　按非國際財務報告準則計，全年盈利為１１５６﹒４９億元人民幣，按年跌６﹒６％；非國
際財務報告準則每股盈利１２﹒１３８元人民幣。
　　期內，集團收入５５４５﹒５２億元人民幣，按年跌１％；經營盈利２３５７﹒０６億元人
民幣，按年跌１３﹒２％。
　　騰訊控股升８﹒１８％報３７５﹒６元，北水淨買入１４﹒４億元；美團升８﹒２９％報
１４１﹒１元，北水淨買入１２﹒３億元；商湯升７﹒４６％報２﹒８８元，北水淨買入３﹒４
億元。
　　盈富基金升２﹒３２％報２０﹒２６元，北水淨賣出９﹒２億元；恒生中國企業升
２﹒７７％報６８﹒９２元，北水淨賣出５﹒９億元；南方恒生科技升４﹒４６％報４﹒１２元
，北水淨賣出４﹒４億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　１４﹒４４
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　１２﹒２７
　　商湯　　　（０００２０）　　　　　　３﹒４５
　　聯想集團　（００９９２）　　　　　　３﹒２０
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　０﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　－９﹒１８
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－５﹒８９
　　南方恒生科技　（０３０３３）　　　　　－４﹒４１
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－３﹒９５
　　金蝶國際　　　（００２６８）　　　　　－２﹒０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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