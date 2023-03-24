《日入而息》小米去年經調整盈利跌六成，特專科技上市新規月底推

《今天重點》

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港交所（００３８８）：特專科技公司上市新規月底推，未商業化公司市值門檻降至１００億；

港交所料數月內有特專科技公司上市

小米（０１８１０）去年經調整淨利潤跌６１％，勝預期；小米上季經調整淨利潤跌６７﹒３％

至１４﹒６億人幣；小米去年智能手機收入跌１９﹒９％，出貨量跌２１％

美團（０３６９０）去年虧損收窄至６６﹒９億元人民幣，經調整溢利２８﹒２７億元人民幣；

上季經調整溢利８﹒２９億元人民幣，勝預期；美團去年核心本地商業經營溢利增５６﹒８％，

新業務虧損收窄

潤啤（００２９１）去年純利跌５﹒３％至４３﹒４４億元人民幣，末期息３０﹒２分；華潤啤

酒指啤酒消費水平復常，料今年銷量及收入有中單位增長

證監會引入適用公眾基金存管人新一類受規管活動，料明年１０月生效

港府發表有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言；陳茂波指發展家族辦公室業務政策宣言有助

增強香港發展動能

余偉文稱香港銀行業ＡＴ１債券持有規模很小，外匯基金無直接敞口

渣打（０２８８８）瑞信ＡＴ１債券減記對全球銀行監管有深遠影響；渣打溫拓思稱對購買瑞信

資產持開放態度

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《即日市況》

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恒指全日低收１３３點報１９９１５，碧服跌５％，聯想收升逾８％

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒６％，外資連續九日淨流入斷纜

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《美元匯價》

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美元１０２以下不建議追沽

歐元最新報１﹒０７３３╱３７，日圓最新報１２９﹒７９╱８０

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《公司業績》

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騰盛博藥（０２１３７）全年虧損收窄至４﹒８４億元人民幣，不派

息

光大綠色環保（０１２５７）去年少賺６９％至３４億元，不派末期

息

永達汽車（０３６６９）去年純利跌４２﹒５％，至１４﹒２５億元

人民幣

潤啤（００２９１）去年純利跌５﹒３％至４３﹒４４億元人民幣，

末期息３０﹒２分

京信通信（０２３４２）倘現金充裕及續錄盈利將穩定派息，冀比率

維持約３０％

四環醫藥（００４６０）去年轉盈為虧蝕逾１９億元人民幣，息３﹒

２分

首程控股（００６９７）全年虧轉盈９﹒２億元，息５﹒３１仙

海亮國際（０２３３６）全年虧損擴大至９８１﹒３萬元，不派息

陽光油砂（０２０１２）全年盈轉虧蝕６５４０﹒３萬加元

香格里拉（０００６９）全年虧損收窄至１﹒６億美元，不派息

閩信集團（００２２２）料因廈銀增資擴股而錄攤薄虧損１８００萬

元

龍記集團（００２５５）全年純利跌９３﹒１％至１５８１﹒４萬元

，派息６仙

興利（香港）（００３９６）全年虧損擴至２６７９﹒６萬元，不派

息

稻草熊娛樂（０２１２５）全年純利跌６９﹒９％，不派息

新華製藥（００７１９）全年純利升１８％，末期息２０分

金茂服務（００８１６）全年純利升８８﹒８％至３﹒４億元人民幣

，息０﹒１７港元

美團（０３６９０）去年虧損收窄至６６﹒９億元人民幣，經調整溢

利２８﹒２７億元人民幣；上季經調整溢利８﹒２９億元人民幣，勝

預期；美團去年核心本地商業經營溢利增５６﹒８％，新業務虧損收

窄

新奧能源（０２６８８）全年純利跌２４％至５８﹒６５億元人民幣

，息２﹒２７港元

祖龍娛樂（０９９９０）全年虧損擴大至７﹒７億元人民幣，不派息

信德集團（００２４２）全年盈轉虧５﹒６億元，不派息

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《公司資訊》

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ＴＶＢ遣散５％員工並推其他降成本措施，目標減２﹒６億營運支出

匯控（００００５）５月股東會表決分拆業務及股息政策建議，董事

會倡投反對票；超高淨值客戶對設家族辦公室興趣增，本港具競爭優

勢

港交所（００３８８）旗下ＬＭＥ已檢查倉庫網絡袋裝鎳，無發現更

多石頭；港交所料數月內有特專科技公司上市

衛龍（０９９８５）明年不一定再派特別息，毛利率有信心錄增長

友邦（０１２９９）申請增設人民幣櫃台

Ｗｅｂｂ增持安樂工程（０１９７７）２４萬股，涉資逾３１萬元

海天地悅旅（０１８３２）關島酒店項目下周二開幕

石四藥集團（０２００５）附屬公司入選中國工業和信息化部「綠色

工廠名單」

美團（０３６９０）聯合創始人王慧文調任為非執董，放棄超級投票

權

醫思健康（０２１３８）夥諾輝健康（０６６０６）推動宮證清在港

註冊上市，助居家早篩宮頸癌

高視醫療（０２４０７）附屬內地獨家銷售ＨＡＡＧ－ＳＴＲＥＩＴ

若干醫療器械

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《國企紅籌》

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中海油服（０２８８３）料今年收入及利潤雙位數增長，維持不少於３０％派息率

中集安瑞科（０３８９９）料全年清潔能源業務收入將錄雙位數增長

北京燃氣藍天（０６８２８）擬潛在收購能源公司若干股權

天業節水（００８４０）控股股東完成增持２﹒０２億股內資股

中廣核電力（１８１６）防城港３號機組即將具備商業運營條件

華潤啤酒（００２９１）啤酒消費水平復常，料今年銷量及收入有中單位增長

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《神州民企》

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永達汽車（０３６６９）料新車銷售增１０－１５％，價格戰僅屬短

期



恒大境外債重組剛落地，再遇境內債逾期付息

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《中國要聞》

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國務院修改工作規則，每周常務會議減為每月２至３次

市監總局推４部配套規章，完善反壟斷監管執法

中汽協發起聯合倡議：共同抵制汽車行業網絡水軍

三井住友銀行表示深化綠色金融，助中國金融市場國際化

橫琴實現數字人民幣境外繳稅，身處澳門手機即時支付

南航重推無限次飛行券「隨心飛」，預售網頁一度崩潰

支付寶首頁新增「看一看」欄目，連接商家生活號

上交所將推動融資租賃企業深度參與資產證券化市場

上海金管局表示將推動融資租賃業與各類金融機構合作

郭樹清會見匯豐總裁祈耀年，就國際經濟金融形勢交流

央地謀劃新一輪國企改革，有望提升國企估值

武漢設５００億車谷產業基金，戰略合作２０間銀行

山西省召開動員會議，要求煤企增產保供

工信部表示更好發揮平台作用，促進新材料產業創新發展；３月工業

經濟恢復進一步加快

海南將對各類文體賽事活動補助１﹒１億元人民幣

上海表示推動對債務企業實施金融債務重組和重整

廣東支持珠三角探索粵東西北飛地經濟，促進協同發展

教育部禁上市公司、外商投資義務教育學科類培訓機構

銀保監新規分三大類監管信託業，促進高質量發展

中國發展高層論壇明在京召開，庫克、達利歐等將出席

上海房管局表示今年房地產開發投資增幅力爭在５％左右

人行７０億逆回購利率持平，淨回籠１７３０億；人行上海總部：２

月末人幣貸款餘額按年增１４﹒７％

進一步完善醫療衛生服務體系意見印發

中國足協紀委會主任王小平、競賽部長黃松被查

全面註冊制首批ＩＰＯ定價出爐，告別２３倍市盈率

華為問界汽車將升級鴻蒙３

中證監提高期貨公司業務准入門檻，並要求設立黨組織

深圳二孩家庭用公積金貸款首次置業，貸款額可上浮三成

寧德時代曾毓群稱電池應用仍有十倍以上空間

市監總局發布互聯網廣告管理辦法：推薦算法記入檔案

市監總局羅文會見寶潔董事長詹慕仁，鼓勵續在華興業

ＯｐｅｎＡＩ公司在中國申請ＧＰＴ－４商標

內地加強規範信託公司互聯網貸款業務，要求不得外判

乘聯會崔東樹稱穩住汽車消費仍需政策支持

兩部門公布今年內地首批稀土採煉指標，較去年增兩成

中期協表示２月全國期貨公司營業收入和淨利潤均下滑

蘇新美好生活服務招標出售股權，底價５８１萬元人民幣

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒３２％，報１５９１４﹒７點

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《國際要聞》

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北韓領導人金正恩指導海底無人機測試

澳洲執政工黨料有史以來第二次控制絕大部分州份

美海岸防衛隊需更多資源阻截偷渡者以海路進入美國

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《外圍經濟》

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植田和男就任日本央行行長前，日本通脹率大幅放緩

甲骨文整合去年收購的Ｃｅｒｎｅｒ並開始裁員

美國銀行業動蕩致油價跌，石油儲備１９８０年來最低

英國政府譴責電力交易商阻止電廠發電以推高能源價格

虛擬貨幣大亨權渡衡遭美國檢察官指控欺詐被捕

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《大國博弈》

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ＴｉｋＴｏｋ周受資國會作證遭抨擊，美議員力推禁用

據報美國美思明智北京辦公室被查，五名中國員工被拘

美國商務部列１４家中國公司入未經核實清單

美軍艦連續第二日闖西沙，中國國防部表示立即停止挑釁

胡錫進評ＴｉｋＴｏｋ受美質詢：仍有牌打絕不能屈服

英國國會所有裝置及網路將會封鎖ＴｉｋＴｏｋ

外交部回應ＴｉｋＴｏｋ受美質詢：重視保護數據安全

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《連環爆雷》

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公民金融有意收購ＳＶＢ私人銀行業務

據報匯控接管後矽銀英國存款基礎回升至逾７０億英鎊

渣打（０２８８８）瑞信ＡＴ１債券減記對全球銀行監管有深遠影響；渣打溫拓思稱對購買瑞信

資產持開放態度

耶倫稱美政府必要時對銀行存款提供保護

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《其他消息》

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律師會下周訪京，將反映《港區國安法》實施情況

李家超稱港府重視加強青少年國安教育，培養國家情懷

鄭雁雄出席兩會精神宣講會，促加快建設國際創科中心

公院明起全面撤銷探訪人士新冠病毒測試要求

將軍澳隧道口５車相撞，近百人受傷

港協暨奧委會周一交報告，楊祖賜批冰協管治有問題

余偉文稱香港銀行業ＡＴ１債券持有規模很小，外匯基金無直接敞口

會財局表示香港平均審計費增速明顯落後於業務增長，不容惡性競爭

甯漢豪稱交椅洲人工島海岸線設計科學化，符合國際標準

袁國勇撰文指多年抗疫曾收三次恐嚇，政府稱確保專家安全履責

陳茂波稱發展家族辦公室業務政策宣言有助增強香港發展動能；陳茂波周日啟程訪星馬，促進與

兩地金融及商貿聯繫

楊潤雄下周一啟程訪問荷蘭，與當地政府官員會面交流

孫玉菡稱關注電視廣播遣散５％員工，僱員應依法獲得賠償

證監會引入適用公眾基金存管人新一類受規管活動，料明年１０月生效

特專科技公司上市新規月底推，未商業化公司市值門檻降至１００億

澳門政府表示健康碼系統下周一起停用，但暫不下架

深股通額度全日用２５億元，外資結束連續九日淨流入；滬股通全日流出７億元，外資淨流出２

億元

僱員月入中位數升至１﹒９萬，時薪中位數７７﹒４元

全球金融中心指數排名，香港保持第四位紐倫星列三甲

港府發表有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言

數碼港互動招聘博覽今開幕，提供近１５００個創科職位空缺

私人財富管理公會歡迎政府發展家族辦公室業務政策宣言

美國運通委任劉偉德為亞洲地區主管

逾百家族決策人及團隊參與「裕澤香江」論壇，論壇以閉門形式進行

高盛資管表示亞銀對歐銀風險敞口近零

中原ＣＣＬ按周跌０﹒１９％，終止４周連升

深水埗７６歲男子感染類鼻疽，年初至今共錄４宗個案

長沙灣發祥街倉庫三級火，約３４００人疏散

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