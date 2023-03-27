《一周攻略－周進略》歐美銀行危機恐未完，短線惠及港股避難所

《一周攻略》上周美聯儲議息，最終結果，不出所料，就是近期大家的主流意見，相當一致

，局方大員們亦無異議，２５點子加幅。事實上，這個幅度，得來不易。



＊金融穩定性是議息前的程咬金＊



月初，局方為大家期望管理，本來已經令５０基點加息，高唱入雲，似乎是既成事實。

豈料中途殺出一個程咬金，歐美等地連番銀行出事，擠提有之，倒閉有之，最終黯然賣盤有

之，如此一來，銀行以至金融體系穩定性成疑，當局自然考慮及此，不敢太進取。至此，很多人

甚至認為，美聯儲不單不能加息，甚至要不加息，以至減息才是。



＊加息２５點子是共識，結果公布獲利回吐＊



幸好最終財金當局介入，短期把危機局限於可控或可知範圍，自然有必要把之前提升至很高

的警戒級別，略為緩和下來，政策當局的選項，只消取消最極端的兩個，即加息５０基點和減息

，剩下來便是加息２５基點與不加息之爭。

這樣一來，考慮到要即時的銀行風暴似乎受控，但通脹預期是長期作戰，自然不能完全不加

息，加息２５點子便是大家最直接的選擇了。

無論如何，投資者已早有心理準備，甚至在議息結果公布前一兩天，已經相繼押注，最終在

結果公布後，便可以獲利回吐。



＊耶倫言論左右大市＊



短期而言，市場上繼續觀望，每周似乎總有多一家銀行出事的規律，是否會持續下去，說起

來，美國固然有眾多中小型銀行，但相比之下，歐洲大陸的銀行老店，反而更容易成為焦點。

對於市場氣氛來說，有關當局的取態，是否願意提供足夠的存款保障，的確有影響。君不見

耶倫的表態，每每左右市況多矣，資產價格波幅為之擴大，皆因有包底跟沒有包底，有背景跟沒

有背書，對於之後危機會否再次擴散開去，有莫大影響。



＊銀行風波恐未完，大上落形勢不減＊



說起來，港股形態明顯強於美股，畢竟目前的危機風眼是歐美等地，香港市場可能反而成為

資金的避難所。

無論如何，即市部署方面，大上大落的形態相信不會減少，只會增加，小心上述風波未完，

屆時連累港股，不宜掉以輕心。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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