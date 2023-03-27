《套期保值－蕭猷華》歐美銀行業危機，信貸環境料收緊

《套期保值》上周四（２３日），德國最大銀行德意志銀行的ＣＤＳ，信貸違約掉期創下單

日最大升幅，上周五（２４日）衝破２００基點，為２０１９年以來最高，德銀股價由３月至今

已累計下跌２０％，此外該行的ＡＴ１債券遭到大幅拋售。自瑞信Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ

被瑞銀ＵＢＳ收購之後，市場的憂慮蔓延至德意志銀行，擔心該行成為下一間出現危機的銀行。

上周五德國總理朔爾茨和歐洲央行行長拉加德分別派定心丸，朔爾茨指德銀是一間盈利很強的銀

行；拉加德亦表示歐元區銀行具有強大的資本，如有需要可提供流動性。

自瑞信事件後，德意志銀行一直被市場盯緊，從去年的業績顯示，瑞信２０２２年全年淨虧

損擴大至７３億瑞郎，單在第四季該行的淨資金流出高達１１００億瑞郎。另一方面，德意志銀

行連續１０個季度出現盈利，去年淨利潤為５０億歐元，不過德銀股價自去年以來，一直跑輸同

業，一級資本充足率也低過瑞信。德意志銀行自２０１９年重組以來，多次更換管理層，投資者

對該行的信心仍然脆弱。

歐美為了遏制通脹，收緊流動性，英國央行和瑞士央行上周分別加息０﹒２５％和

０﹒５０％，美聯儲上周雖然只加四分一厘，但鮑威爾表示今年將不可能減息，金融狀況的緊茁

時間越長，銀行壓力越大，預期市場信貸環境將會收緊，造成對其他行業和經濟的損害，衰退機

會加大，歐美股市前景將會變得反覆，預期中港股市將會跑贏歐美。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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