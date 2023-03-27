恒指低收１００點報１９８１５，中國宏橋收跌５％，美團挫逾４％

《經濟通通訊社２７日專訊》美股本周焦點在於美國參眾兩院分別於周二及三，就矽谷銀行

及Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ銀行倒閉舉行首場聽證會，聽取包括聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）、聯

儲局及財政部官員的證詞。市場關注矽谷銀行的競購情況，以及第一共和銀行會否出現危機。

港股向下，恒生指數半日收報１９８１５，跌１００點或０﹒５１％，主板成交

７５２﹒９６億元。恒生中國企業指數報６７２６，跌６８點或１﹒０１％。恒生科技指數報

４１５１，跌７３點或１﹒７４％。

恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；美團收報１３４﹒１元，跌６﹒１元或４﹒３５％，成交８６﹒４７億元；騰

訊控股收報３７０﹒６元，跌６﹒２元或１﹒６５％，成交５３﹒９億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

８６﹒９元，升１﹒６元或１﹒８８％，成交３９﹒０８億元。國指三大成交股份依次為美團、

騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。

中國宏橋（０１３７８）收跌５﹒１％，報７﹒６３元，該股成交約１７８８萬股，涉資

１﹒３６億元，盤中高見７﹒８７元，最低見７﹒４３元；神華（０１０８８）跌３﹒５３％，

收報２４﹒６元；申洲國際（０２３１３）跌３﹒２８％，收報８２﹒６５元。

中石化（００３８６）收跌３﹒２％，報４﹒５４元，該股成交約２﹒２８億股，涉資

１０﹒１８億元，盤中高見４﹒５７元，最低見４﹒３３元；碧桂園（０２００７）跌

３﹒１３％，收報２﹒１７元；小米（０１８１０）跌３﹒０５％，收報１２﹒０６元。另外，

百威亞太（０１８７６）逆市收升２﹒５２％，報２４﹒４元。（ｋｙ）

