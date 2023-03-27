恒指低開６３點報１９８５１，中石化跌４％，翰森製藥升２﹒５％

《經濟通通訊社２７日專訊》美股上周五（２４日）先跌後升，全周計３個主要指數均升逾

１％。多名聯儲局官員表示，上周政策會議加息０﹒２５厘，原因是有信心美國銀行系統能夠避

過危機，可以維持原有加息步伐。道指收升１３２點；納指收漲３６點；標普５００指數收升

２２點。

美股本周焦點在於美國參眾兩院分別於周二及三，就矽谷銀行及Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ銀行倒

閉舉行首場聽證會，聽取包括聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）、聯儲局及財政部官員的證詞。市

場關注矽谷銀行的競購情況，以及第一共和銀行會否出現危機。

港股向下，恒生指數開報１９８５１，跌６３點或０﹒３２％，主板成交２０﹒５６億元。

恒生中國企業指數報６７７７，跌１７點或０﹒２６％。恒生科技指數報４２０９，跌１５點或

０﹒３６％。

中石化（００３８６）現價跌４﹒０５％，報４﹒５元，該股成交約８４１萬股，涉資

３７８４萬元，盤中高見４﹒５元，最低見４﹒５元；神華（０１０８８）跌３﹒５３％，報

２４﹒６元；小米（０１８１０）跌２﹒５７％，報１２﹒１２元。另外，翰森製藥

（０３６９２）逆市升２﹒４６％，報１４﹒１８元。（ｋｙ）

