恒指低開６３點報１９８５１，中石化跌４％，翰森製藥升２﹒５％

《經濟通通訊社２７日專訊》美股上周五（２４日）先跌後升，全周計３個主要指數均升逾
１％。多名聯儲局官員表示，上周政策會議加息０﹒２５厘，原因是有信心美國銀行系統能夠避
過危機，可以維持原有加息步伐。道指收升１３２點；納指收漲３６點；標普５００指數收升
２２點。
美股本周焦點在於美國參眾兩院分別於周二及三，就矽谷銀行及Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ銀行倒
閉舉行首場聽證會，聽取包括聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）、聯儲局及財政部官員的證詞。市
場關注矽谷銀行的競購情況，以及第一共和銀行會否出現危機。
港股向下，恒生指數開報１９８５１，跌６３點或０﹒３２％，主板成交２０﹒５６億元。
恒生中國企業指數報６７７７，跌１７點或０﹒２６％。恒生科技指數報４２０９，跌１５點或
０﹒３６％。
中石化（００３８６）現價跌４﹒０５％，報４﹒５元，該股成交約８４１萬股，涉資
３７８４萬元，盤中高見４﹒５元，最低見４﹒５元；神華（０１０８８）跌３﹒５３％，報
２４﹒６元；小米（０１８１０）跌２﹒５７％，報１２﹒１２元。另外，翰森製藥
（０３６９２）逆市升２﹒４６％，報１４﹒１８元。（ｋｙ）
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