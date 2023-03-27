《窩輪豪情－梁業豪》（ｂ）－ｂ浪中圖利只宜小注，速戰速決

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為資訊科技業、

原材料業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為

聯想（００９９２）、兗礦能源（０１１７１）與騰訊（００７００），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則宜

首選港鐵（０００６６）、恒生銀行（０００１１）與中銀香港（０２３８８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、原材料業與必需性消費業。

此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為兗礦能源、聯想與網易

（０９９９９），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權

證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選中國太保（０２６０１）、滙控（００００５）

與名創優品（０９８９６）。

港股好友大戶只開始發動攻勢一段短時間，我們不應期望早前持續往下殺倉的市況會即時轉

為持續往上殺倉，只希望淡友大戶將指數牛證重貨區視為殺倉目標，即使重貨區上移。此外，

（ｂ）浪應可被細分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪；而於（ｂ）－ｂ浪下跌過程中，投機者只宜

超短線小注伺機圖利，但應緊記速戰速決。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

