【虛幣世界】Ｅｕｌｅｒ被盜代幣獲返還，ＥＵＬ反彈近五成

《經濟通通訊社２７日專訊》消息指，Ｅｕｌｅｒ Ｆｉｎａｎｃｅ的２億美元早前遭黑客

發現漏洞而被盜，不過隨後大部分被盜資金則返還給了該協議。Ｅｕｌｅｒ的原生ＥＵＬ代幣曾

反彈近五成，其中大部分漲幅發生在黑客將代幣返還給協議之後，分析指這可能激發了交易員的

積極情緒。

來自區塊鏈瀏覽器Ｅｔｈｅｒｓｃａｎ的數據顯示，截至周六，價值近９０００萬美元的超

過５１０００ 個以太幣在美國時間早些時候被送回Ｅｕｌｅｒ部署者合約。然而，區塊鏈數據

顯示，錢包還進行了幾筆其他交易，將數千萬ｄａｉ穩定幣轉移到另一個錢包。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２８００６﹒５５元，升０﹒１４％（２４小時比較．下

同）；以太幣現報１７７９﹒５９元，升０﹒３２％；艾達幣報０﹒３５４８元，跌０﹒２８％

；瑞波幣報０﹒４４８０，升０﹒０１％。（ｕｌ）



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱

ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ



又或者去Ｄｏｗｎ Ａｐｐ：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱

ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

