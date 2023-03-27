【虛幣世界】Ｅｕｌｅｒ被盜代幣獲返還，ＥＵＬ反彈近五成

《經濟通通訊社２７日專訊》消息指，Ｅｕｌｅｒ Ｆｉｎａｎｃｅ的２億美元早前遭黑客
發現漏洞而被盜，不過隨後大部分被盜資金則返還給了該協議。Ｅｕｌｅｒ的原生ＥＵＬ代幣曾
反彈近五成，其中大部分漲幅發生在黑客將代幣返還給協議之後，分析指這可能激發了交易員的
積極情緒。
來自區塊鏈瀏覽器Ｅｔｈｅｒｓｃａｎ的數據顯示，截至周六，價值近９０００萬美元的超
過５１０００ 個以太幣在美國時間早些時候被送回Ｅｕｌｅｒ部署者合約。然而，區塊鏈數據
顯示，錢包還進行了幾筆其他交易，將數千萬ｄａｉ穩定幣轉移到另一個錢包。
《經濟通》數據顯示，比特幣現報２８００６﹒５５元，升０﹒１４％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報１７７９﹒５９元，升０﹒３２％；艾達幣報０﹒３５４８元，跌０﹒２８％
；瑞波幣報０﹒４４８０，升０﹒０１％。（ｕｌ）
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