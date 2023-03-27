《異動股》中石化低開４％，去年純利跌，建議發新Ａ股予控股股東

《經濟通通訊社２７日專訊》中石化（００３８６）低開４﹒０５％，報４﹒５元，成交約
８４１萬股，涉資３７８４萬元。
中國石化公布，截至去年１２月３１日止年度純利約６６３億人民幣，跌６﹒８９％，每股
盈利５４﹒８分，派末期股息每股１９﹒５分，全年股息總額３５﹒５分。
該集團指，收入約３﹒３２萬億人民幣，升２１﹒０６％，扣除非經常性損益後的淨利潤
５７１﹒８２億人民幣，跌２０﹒８２％，去年底資產負債率為５１﹒９５％。
＊境內油氣當量產量創新高＊
該集團指，境內油氣當量產量創歷史新高，而全年油氣當量產量４﹒８９億桶，同比增長
１﹒９％，其中，境內原油產量約２﹒５１億桶，同比增長０﹒５％；天然氣產量約１﹒２５萬
億立方英尺，同比增長４﹒１％。
該集團指，今年計劃資本支出１６５８億人民幣，計劃生產原油２﹒８億桶，其中境外
２９０３萬桶；計劃天然氣生產約１﹒２９億立方英尺。
＊新Ａ股佔已發行股本約１﹒８７％＊
中國石化（滬：６０００２８）公布，建議向控股股東向中國石化集團發行約２２﹒３９億
股新Ａ股，募集資金總額不超過１２０億人民幣。
該集團指，有關新Ａ股佔已發行股本約１﹒８７％，將由中國石化集團按照緊接定價基準日
前２０個交易日上海證券交易所所報Ａ股平均交易價全額認購，設３６個月禁售期，而交易後，
中國石化集團所持Ａ股將由６７﹒２％，升至６７﹒８％。
該集團指，集資所得用於５個項目，將用於清潔能源、高附加值材料等業務發展，包括天津
ＬＮＧ項目三期工程一階段和燕山分公司氫氣提純設施完善項目等，所涉投資金額約４２１億元
。該集團指，建議發行新Ａ股需股東批准。
現時，恒生指數報１９８５１，跌６３點或跌０﹒３２％，主板成交２０﹒５６億元。國企
指數報６７７７，跌１７點或跌０﹒２６％。恒生科技指數報４２０９，跌１５點或跌
０﹒３６％。
即月期指新報１９８５４，跌４６點，高水２點。即月國指期貨報６７８３，跌９點，高水
６點。即月科指期貨新報４２１９，跌７點，高水９點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中石化（００３８６） ４﹒５元 跌４﹒０５％
中石油（００８５７） ４﹒１８元 跌１﹒６５％
中海油（００８８３） １１﹒３２元 跌０﹒１８％
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（ｅｒ）
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