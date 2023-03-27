  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/03/2023 09:24

《異動股》中石化低開４％，去年純利跌，建議發新Ａ股予控股股東

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中石化（００３８６）低開４﹒０５％，報４﹒５元，成交約
８４１萬股，涉資３７８４萬元。
　　中國石化公布，截至去年１２月３１日止年度純利約６６３億人民幣，跌６﹒８９％，每股
盈利５４﹒８分，派末期股息每股１９﹒５分，全年股息總額３５﹒５分。
　　該集團指，收入約３﹒３２萬億人民幣，升２１﹒０６％，扣除非經常性損益後的淨利潤
５７１﹒８２億人民幣，跌２０﹒８２％，去年底資產負債率為５１﹒９５％。
　
＊境內油氣當量產量創新高＊
　
　　該集團指，境內油氣當量產量創歷史新高，而全年油氣當量產量４﹒８９億桶，同比增長
１﹒９％，其中，境內原油產量約２﹒５１億桶，同比增長０﹒５％；天然氣產量約１﹒２５萬
億立方英尺，同比增長４﹒１％。
　　該集團指，今年計劃資本支出１６５８億人民幣，計劃生產原油２﹒８億桶，其中境外
２９０３萬桶；計劃天然氣生產約１﹒２９億立方英尺。
　
＊新Ａ股佔已發行股本約１﹒８７％＊
　
　　中國石化（滬：６０００２８）公布，建議向控股股東向中國石化集團發行約２２﹒３９億
股新Ａ股，募集資金總額不超過１２０億人民幣。
　　該集團指，有關新Ａ股佔已發行股本約１﹒８７％，將由中國石化集團按照緊接定價基準日
前２０個交易日上海證券交易所所報Ａ股平均交易價全額認購，設３６個月禁售期，而交易後，
中國石化集團所持Ａ股將由６７﹒２％，升至６７﹒８％。
　　該集團指，集資所得用於５個項目，將用於清潔能源、高附加值材料等業務發展，包括天津
ＬＮＧ項目三期工程一階段和燕山分公司氫氣提純設施完善項目等，所涉投資金額約４２１億元
。該集團指，建議發行新Ａ股需股東批准。
　　現時，恒生指數報１９８５１，跌６３點或跌０﹒３２％，主板成交２０﹒５６億元。國企
指數報６７７７，跌１７點或跌０﹒２６％。恒生科技指數報４２０９，跌１５點或跌
０﹒３６％。
　　即月期指新報１９８５４，跌４６點，高水２點。即月國指期貨報６７８３，跌９點，高水
６點。即月科指期貨新報４２１９，跌７點，高水９點。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石化（００３８６）　　　４﹒５元　跌４﹒０５％
　　中石油（００８５７）　　４﹒１８元　跌１﹒６５％
　　中海油（００８８３）　１１﹒３２元　跌０﹒１８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事27/03/2023
據報拜登與習近平短期內不會通話
人氣文章開市Good Morning27/03/2023
溫傑：美團業績賺多輸少　惟短期拋售壓力大　首選騰訊330元可吼
人氣文章國際動態27/03/2023
洪都拉斯與台北斷交，改與北京建交
人氣文章財經熱話27/03/2023
【虛幣世界】Euler被盜代幣獲返還，EUL反彈近五成
人氣文章財經熱話24/03/2023
《嚟緊炒D乜》明源雲周二派發業績　中線目標9.24銀
人氣文章中國故事24/03/2023
《神州經脈》國務院常務會減召開頻率　美封殺TikTok態度硬
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金