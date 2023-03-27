《高層論壇》習近平：促進經濟復甦需要共識與合作，堅持對外開放

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中國發展高層論壇２０２３年年會２６日

在北京開幕。國務院副總理丁薛祥出席開幕式，宣讀國家主甫習近平賀信並發表主旨演講。習近

平在賀信中指，當前世界百年未有之大變局加速演進，局部衝突和動盪頻發，世界經濟復甦動力

不足，促進復甦需要共識與合作。中國提出全球發展倡議，得到國際社會的廣泛支持和積極響應

。中國將堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷以中國新發展，為世界

提供新機遇，並穩步擴大制度型開放，推動各國各方共享制度型開放機遇。



＊丁薛祥：更大力度吸引外資，持續擴大市場准入＊



丁薛祥發表主旨演講稱，對外開放是中國的基本國策。他強調，中國構建新發展格局，決不

是封閉的國內循環，中國將著力推動國內國際雙循環相互促進，積極擴大高質量產品和服務進口

，同各國各方共享市場機遇；持續擴大市場准入，全面優化營商環境，落實好外資企業國民待遇

，更大力度吸引和利用外資。

丁薛祥表示，中國將更加主動對接高標準國際經貿規則，穩步擴大規則、規制、管理、標準

等制度型開放，加快打造對外開放新高地，建設更高水平開放型經濟新體制。他就合作推動世界

經濟復甦提出五點倡議：一是加強國際宏觀經濟政策協調，避免政策激進調整產生嚴重負面外溢

效應。二是堅持真正的多邊主義，為世界經濟復甦注入強大正能量，提供更多穩定性和確定性。

三是深化國際科技交流合作，打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境。四是打造綠色合

作伙伴關系，加強清潔能源、低碳環保、污染防治等領域合作，培育綠色發展新動能。五是著力

推動共同發展，積極落實全球發展倡議，共建團結、平等、均衡、普惠的全球發展伙伴關系。

中國發展高層論壇２５－２７日舉行，由國務院發展研究中心主辦，主題是「經濟復甦：機

遇與合作」。

