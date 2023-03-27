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27/03/2023 09:42

【高層論壇】商務部：中國加大創新支持力度，鼓勵外商設研發中心

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中國商務部部長王文濤在中國發展高層論
壇上表示，２０２２年中國實際使用外資（超）１８９０億美元，創歷史新高。這充分表明中國
依然是全球投資的熱土。中國去年進出口額居世界第二，未來有望保持進一步增長的態勢；中國
將加大創新支持力度，鼓勵外商投資設立研發中心。他指出，今年，中國將擴大市場准入，進一
步取消或放寬外資准入限制，對接國際高標準的經貿規則，讓越來越多的外資企業來到中國，扎
根中國。
　　王文濤稱，將聚焦外商關注的政府採購、招投標、知識產權等領域，做好外資企業的服務工
作；積極培育數字貿易、綠色經濟等新領域。「很多外資企業稱中國這個市場不是可選項，而是
必選項，中方也告訴這些外資企業，他們不是外來客，而是一家人。」
　　３月２３日、２４日、２６日，王文濤三天時間裏，相繼會見高通總裁兼首席執行官安蒙、
開雲集團董事會主席兼首席執行官皮諾等５家外企高管。王文濤在會見高通行政總裁阿蒙
（Ｃｒｉｓｔｉａｎｏ　Ａｍｏｎ）時還指出，對外開放是中國的基本國策，中國堅定不移推進
高水平開放，穩步推動規則、規制、管理、標準等制度型開放，願為包括高通在內的各國企業在
華投資經營提供良好穩定的營商環境。

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