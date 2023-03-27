【聚焦數據】首兩月全國規上工業企業利潤按年大降２２﹒９％

《經濟通通訊社２７日專訊》受量價等多因素影響下，市場需求尚未完全恢復，內地首２月
工業企業利潤大降逾兩成。
國家統計局公布，今年首２個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額８８７２﹒１億元（
人民幣．下同），按年大降２２﹒９％，降幅較去年１－１２月的跌４％，擴大１８﹒９個百分
點，而去年１－２月為升５％。
其中，國有控股企業實現利潤總額３４４９﹒１億元，按年下降１７﹒５％；股份制企業實
現利潤總額６７１９﹒０億元，下降１９﹒４％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額
１７６１﹒３億元，下降３５﹒７％；私營企業實現利潤總額２５５９﹒３億元，下降
１９﹒９％。
收入方面，盡管工業生產有所回升，但市場需求尚未完全恢復，今年前２月，規模以上工業
企業實現營業收入１９﹒３０萬億元，按年下降１﹒３％，降幅較上年１２月份擴大１﹒０個百
分點；發生營業成本１６﹒３８萬億元，下降０﹒２％；營業收入利潤率為４﹒６％，按年下降
１﹒２９個百分點。
＊３０個行業利潤下跌，電子設備製造業大降７７％＊
１－２月份，在４１個工業大類行業中，１０個行業利潤總額同比增長，１個行業減虧，
２８個行業下降，２個行業由盈轉虧。其中，汽車製造業下降４１﹒７％，化學原料和化學制品
製造業下降５６﹒６％，有色金屬冶煉和壓延加工業下降５７﹒２％，計算機、通信和其他電子
設備製造業下降７７﹒１％，石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業均由盈利
轉為虧損。
電力、熱力生產和供應業利潤總額同比增長５３﹒１％，電氣機械和器材製造業增長
４１﹒５％，石油和天然氣開採業增長８﹒６％，通用設備製造業增長０﹒２％，煤炭開採和洗
選業下降２﹒３％，農副食品加工業下降６﹒３％，專用設備製造業下降８﹒９％，紡織業下降
３７﹒１％，非金屬礦物制品業下降３９﹒２％。（ｌｃ）
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