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27/03/2023 11:06

【數據解讀】工業企業利潤大跌，統計局：需求尚未完全恢復

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，今年首２個月，全國規模以上工業企業實現
利潤總額８８７２﹒１億元人民幣，按年下降２２﹒９％，是２０２０年４月以來的最大降幅。
期內，工業企業營業收入按年下降１﹒３％。
　　國家統計局工業司統計師孫曉在解讀數據時表示，多因素影響工業企業利潤下降。從收入看
，盡管工業生產有所回升，但市場需求尚未完全恢復，因此企業營業收入按年下降１﹒３％；從
成本看，營收降幅大於成本降幅，導致企業毛利下降，下拉工業利潤１８﹒６個百分點；從價格
看，ＰＰＩ受同期基數較高影響，對企業盈利形成較大壓力。受上述因素影響，原材料和裝備制
造業利潤降幅較大，分別下拉工業利潤１５﹒７、６﹒５個百分點。
　　彭博經濟學家Ｅｒｉｃ　Ｚｈｕ認為，今年首兩個月工業企業利潤降幅高達２２﹒９％，顯
示疫情後的重新開放對經濟活動提振尚未在利潤上得到反映。需求和信心增強需要更多時間。鑒
於上半年出廠價格可能繼續下跌，工業企業將繼續承壓。彭博預計利潤只會逐步回升，隨著工業
增加值回升，未來幾個月企業利潤的按年降幅將收窄。
　
＊統計局：基數效應影響減弱，工業企業利潤料回升＊
　
　　統計局指，下階段，隨著生產生活秩序恢復正常，市場需求逐步恢復，產銷銜接水平提高，
基數效應影響減弱，工業企業利潤將逐步回升。
　　統計局指，１－２月，電力行業利潤繼續快速增長，隨著工業生產持續恢復，用電需求有所
增加，發電量持續增長，帶動電力行業利潤同比增長５３﹒１％，延續快速增長態勢。消費品製
造業利潤降幅收窄。１－２月份，消費需求持續回暖，消費品製造業效益呈現積極變化，企業利
潤同比下降８﹒０％，降幅較上年１２月份收窄１３﹒４個百分點。（ｌｃ）

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