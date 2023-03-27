《娥姐錦囊－張賽娥》瑞信ＡＴ１減記削瑞士財管地位，新加坡得益

《娥姐錦囊》在瑞士監管當局促成下，擁有１６７年歷史的瑞士信貸終於透過換股方式，以

３０億瑞士法郎（約２５４億港元）作價售予瑞銀集團，瑞士當局迅速行動值得嘉許，惟瑞信總

值１６０億瑞郎（約１３５７億港元）的額外一級資本（ＡＴ１）債券完全減值，卻值得商榷，

恐會削弱瑞士作為國際財富管理中心之地位，新加坡或可得益。



＊監管當局辯稱列明風險，減記合理＊



瑞士監管當局直接讓瑞信ＡＴ１債券完全減值，但保存了部分股票投資價值，有異於市場對

股票較債券先吸收損失的理解。雖然瑞士監管當局強調，有關債券發行時列明在「可實施事件」

中會被撇帳，特別是獲得政府特別支持的情況下，但當局亦應顧及市場情緒及公平原則，有關決

定破壞了投資者之信念，或會增加其他銀行發行同類債券以補充資本的難度，發債成本或會因此

上升，更有甚者，投資者可能要求刪除有關條款後，才願意投資。

瑞士金融業的保密傳統及其中立國地位，使其成為全球富豪藏金的熱門選地，惟近期瑞士對

俄羅斯的制裁及瑞信危機處理，導致富豪開始擔心其藏匿在瑞士的財富是否安全，瑞士作為國際

金融中心及財富管理中心的地位，大打折扣，而一向少談政治並以專業定位的新加坡，料會因此

得益，不過後者始終受制於經濟及人口規模較小。



＊港美加息周期近見頂＊



美國聯儲局上周宣布加息四分之一，符合市場預期，聯邦基金指標利率升至４﹒７５－５厘

區間，官員預測今年只會再加息一次，而香港銀行則未有跟隨美國加息，相信加息周期接近見頂

，儘管銀行風潮大致過去，但市場動蕩及不確定氛圍下，相信美息已加夠，近期全球貿易額下降

，原油價格和亞洲勞工成本亦不再上升，疫後物流成本也見回落，物價壓力逐步緩和，至於何時

減息，則要視乎經濟會否出現衰退及物價下跌速度，如果物價未見大跌，相信當局寧可拖延減息

。

本港銀行上周按兵不動，未有加息，對樓市屬利好消息，尤其樓價已近跌兩成，剛性需求對

樓價有支持作用，而防疫措施鬆綁後，不少自由行旅客已重返香港，港府亦積極進行推廣，包括

籌辦各式展覽和論壇，酒店房間開始供不應求，商舖及住宅料可較快復甦，而供應較多及投資考

慮更花時間的辦公室物業，可能要稍後一步需求才回升。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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