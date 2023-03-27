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27/03/2023 15:47

【專訪】陶冬：美歐寫字樓市場快爆了！

　　《經濟通通訊社２７日專訊》香港甲級寫字樓空置率高企逾１２％，原來在美國，重災區三
藩市的空置率高達１９％，休斯頓、達拉斯和芝加哥的空置率更超過２０％。瑞信亞太區財富管
理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就稱，美聯儲暴力加息的第一個房地
產犧牲品已浮出水面，美歐寫字樓市場快爆了！
　
　　他解釋，現象背後的原因，首先是疫情期間流行的遠程辦公模式，現在仍在延續，令寫字樓
業主的租金收入下降。其次，美國聯邦基金利率從零提高到５％，銀行所有的按揭貸款利率也全
部跟著大漲。一言以蔽之，寫字樓業主需要付出的按揭成本有時候沒辦法靠租金收入來全覆蓋。
　
＊低成本資金不再，違約風險上升＊
　
　　他續指，在美國，寫字樓貸款（英文叫ＣＲＥ，Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　Ｒｅａｌ　
Ｅｓｔａｔｅ　Ｌｏａｎ）是一個５﹒６萬億美元的龐大市場。最近的銀行業動盪出現了，寫字
樓業主愈來愈難借到低成本的資金，於是面臨著愈來愈大的違約風險。接下來寫字樓價格下跌，
觸發減值和銀根收縮，再融資和展期也變得困難。儘管寫字樓貸款市場，暫時還不會馬上爆掉，
「但是所承受的壓力一定大幅上升。ＣＲＥ市場違約率和貸款拖欠率，都創下了本周期的新高。
這是一個定時炸彈。」

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