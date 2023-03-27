【企業盈警】權威金融最新料去年虧損不少於１﹒７億元

《經濟通通訊社２７日專訊》權威金融（００３９７）最新公布，預計集團截至２０２２年
１２月３１日止 年度，將會錄得不少於１﹒７億元的綜合虧損淨額。
集團指，預期虧損乃主要由於去年其持有的香港上市股本證券按公平值計入損益之金融資產
的公平值變動虧損約１﹒５３億元；及應收貸款及利息的減值虧損約２８００萬元。（ｈｐ）
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