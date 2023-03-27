《美元走勢－羅明立》德銀出事機率較低，美匯短線續反覆

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３１﹒２４ １３１﹒３１ １３０﹒５０

歐元╱美元 １﹒０７６２ １﹒０７７８ １﹒０７５１

英鎊╱美元 １﹒２２３７ １﹒２２５１ １﹒２２１９

美元╱瑞郎 ０﹒９１８０ ０﹒９１９９ ０﹒９１８０

美元╱港元 ７﹒８４９４ ７﹒８４９９ ７﹒８４９４

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《美元走勢》上周五（２４日）歐美分別公布３月Ｍａｒｋｉｔ ＰＭＩ數據，歐元區及英

國都出現服務業ＰＭＩ向好，製造業ＰＭＩ下跌的情況；美國則兩邊都好過預期；反而耐用品訂

單卻不升反跌，按月續跌１％。此外，加拿大１月零售銷售按月升１﹒４％，英國２月零售銷售

按月升１﹒２％，升幅較預期為佳。

美匯指數上周有反彈，近年持續有盈利的德銀（Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｂａｎｋ）股價一度跌

越過１４％，收市時仍然跌８﹒５％，信貸違約掉期抽升。很多市場人士對此並不理解，認為德

銀的財務情況遠好於瑞信。事件反映投資者信心仍然相當薄弱，銀行業仍然處於動盪期，稍一不

慎隨時再有銀行出現問題。

今次德銀股價大跌令歐元被拋售，避險資金流入美元、日圓及金價。美匯指數曾經反彈上

１０３﹒３５附近，預期短線繼續反覆，相信德銀出事機率較低，歐元在１﹒０７００及

１﹒０６２０附近有支持，可維持區間操作。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０７００ １﹒０８２０ １﹒０６６０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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