招行：有信心今年淨息差優於同業，現時對瑞信ＡＴ１債券沒有敞口

《經濟通通訊社２７日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）董事長繆建民

在業績發布會上表示，未來招行會做強重資本業務，做大輕資本業務，要繼續提升輕資本業務比

例，認為現時該行在非利息收入方面的佔比不過高，強調未來該行在淨利息收入和非利息收入要

更均衡，以應對淨息差收窄的情況，又指輕資本業務跟利差沒有關係，亦不需承擔風險，在控制

重資本業務質量的同時，未來也要提升管理費及其他手續費的收入。



＊對瑞信ＡＴ１債券沒有敞口＊



最近矽谷銀行破產，瑞信陷財務危機被瑞銀收購，他表示，從銀行經營角度來說，出現系統

性問題都是傳統的重資本業務，又指「矽谷銀行也是這樣」，其輕資本業務佔比不是很高，瑞信

在其風險管理也沒有做好，招行現在對瑞信ＡＴ１債券沒有敞口。



＊今年淨息差仍有下行壓力，有信比淨息差優於同業＊



截至去年底該行淨息差２﹒４％，按年下降８個基點，行長助理兼財務負責人彭家文表示，

去年該行在淨息差的管控方面受壓較大，但該行淨息差收窄情況，符合銀行業淨息差整體收窄的

情況，據了解，該行去年在淨息差的表現應是優於同業，隨著經濟復甦等因素，支持今年首季的

淨息差增長，但強調「不能高興過早」，因首季住房按歇貸款沒有明顯復甦以及存款成本沒有明

顯下降，今年仍要面對淨息差下行的壓力，今年全年來看，會繼續加強淨息差的管控，有信心其

表現能優於同業及領先市場。



＊不良貸款率可控，料全年資產質量保持穩定＊



截至２０２２年底，該行不良貸款總額錄５８０﹒０４億元人民幣，不良貸款率錄

０﹒９６％，副行長兼首席風險官朱江濤表示，儘管截至２０２２年底該行不良貸款生成率

１﹒１５％，上升０﹒２個百分點，但總體來看，相關指標處於較低水平，認為有關風險可控，

料今年全行資產質量能保持穩定。

該行表示，根據當前政策面及經濟預期分析，２０２３年該行貸款和墊款計劃新增１０％左

右，客戶存款計劃新增１１％左右，存貸款整體保持平穩增長態勢。（ｂｎ）

