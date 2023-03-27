中石化（００３８６）：堅持分紅政策穩定及連續性

《經濟通通訊社２７日專訊》中石化（００３８６）（滬：６０００２８）公布去年全年業

績，每股末期股息０﹒１９５元人民幣，按年跌３７％，集團董事長馬永生在全年業績會議上表

示，近年集團派息總額及比率保持行業較高水平，連同中期股息及股份回購，全年分紅比例達

７１％，未來堅持分紅政策穩定及連續性。

此外，中石化較早前披露，擬向母公司中國石化集團增發Ａ股，最多集資１２０億元人民幣

。馬永生指出，公司目前處於戰略轉型階段，包括清潔能源及高附加值材料發展，因此需以此獲

取資金。加上母企中國石化集團近年有增持公司股份，體現大股東對其長期發展信心。中石化副

總裁黃文生指出，資金所投放項目預計回報較好，因此將推動每股盈利有良好態勢。



＊據市況決定現貨採購俄羅斯原油＊



關於俄羅斯進口原油的可能性，中石化總裁喻寶才指出，集團進口原油佔比一直較大，並要

求多元化採購增發，但現時未有針對俄羅斯採購計劃，又指會根據市場變化，再決定現貨採購俄

羅斯原油。馬永生續稱，集團近期亦派員到中東等地作業務對接，且與沙特阿美長久以來關係良

好，或會積極推展合作。

此外，喻寶才指出，去年煉油產能跌下降，由於內地成品油需求較低，今年則料有較大幅度

增長，煉油加工複合產能利用率料達９５％以上。（ｒｈ）

