建滔集團（１４８）全年純利跌６６％，減派息至７５仙

《經濟通通訊社２７日專訊》建滔集團（００１４８）公布，截至２０２２年１２月３１日

止全年純利３６﹒５５億元按年跌６６﹒０９％，每股基本盈利３﹒２９７元，派發末期息７５

仙，較去年同期減少６９﹒２６％。

期內營業額４９３﹒７６億元，跌１３％。（ａｃ）



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