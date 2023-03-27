  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/03/2023 12:24

建滔集團（１４８）全年純利跌６６％，減派息至７５仙

　　《經濟通通訊社２７日專訊》建滔集團（００１４８）公布，截至２０２２年１２月３１日
止全年純利３６﹒５５億元按年跌６６﹒０９％，每股基本盈利３﹒２９７元，派發末期息７５
仙，較去年同期減少６９﹒２６％。
　　期內營業額４９３﹒７６億元，跌１３％。（ａｃ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事27/03/2023
傳馬雲拒絕中國政府回國邀請，螞蟻集團今年內難望上市
人氣文章財經熱話27/03/2023
《午市前瞻》北水積極流入惟獨食難肥 兗礦長線派息能力難保證
人氣文章大行報告27/03/2023
【大行炒D乜】美團、招行、中石化、小米績後點部署？一表睇晒好清晰！
人氣文章香港要聞27/03/2023
13歲女中學生遭非禮 學校不停叫其返校 受害者:「你係咪想迫我自殺？」
人氣文章財經熱話27/03/2023
【業績部署】中石化績後見光死　對本周公布業績的兩桶油有何啟示？
人氣文章中國故事27/03/2023
據報拜登與習近平短期內不會通話
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金