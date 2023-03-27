建滔集團（１４８）全年純利跌６６％，減派息至７５仙

《經濟通通訊社２７日專訊》建滔集團（００１４８）公布，截至２０２２年１２月３１日
止全年純利３６﹒５５億元按年跌６６﹒０９％，每股基本盈利３﹒２９７元，派發末期息７５
仙，較去年同期減少６９﹒２６％。
期內營業額４９３﹒７６億元，跌１３％。（ａｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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