【企業盈喜】富元國際（５４２）料去年錄除稅後溢利逾２﹒５億元

《經濟通通訊社２７日專訊》富元國際（００５４２）發盈喜，預期２０２２年度將錄得的
除稅後溢利逾２﹒５億元。溢利主要歸因於確認於去年５月完成出售附屬公司的一次性收益，及
出售已竣工物業所產生的溢利，惟有待進行必要調整及落實。
誠如公司２０２２年中期報告所披露，集團於去年上半年錄得除稅後溢利約１﹒６０５億元
。集團預期於下半年將錄得額外除稅後溢利約１億元。（ａｃ）
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