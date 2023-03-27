【企業盈喜】富元國際（５４２）料去年錄除稅後溢利逾２﹒５億元

《經濟通通訊社２７日專訊》富元國際（００５４２）發盈喜，預期２０２２年度將錄得的

除稅後溢利逾２﹒５億元。溢利主要歸因於確認於去年５月完成出售附屬公司的一次性收益，及

出售已竣工物業所產生的溢利，惟有待進行必要調整及落實。

誠如公司２０２２年中期報告所披露，集團於去年上半年錄得除稅後溢利約１﹒６０５億元

。集團預期於下半年將錄得額外除稅後溢利約１億元。（ａｃ）



