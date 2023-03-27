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即市新聞

27/03/2023 16:35

《小傳日記》被傳玩到唔肯走？馬雲地頭打咭證明已返到杭州！

　　《小傳日記》魚缸今日繼續嘗試挑戰返條２５０天線，不過美團（０３６９０）被ＱＱ
（００７００）派走令到大批寧願要ｃａｓｈ嘅人盡快甩手套現，搞到美團全日第二墊底藍戰士
，魚缸自然都升唔到。
　　今日翻波嘅唔只得美團，巴巴（０９９８８）全日高低波幅都成６銀有多！事關今朝《
Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ》就報，話馬雲出關雲遊世界之後樂而忘返，唔想返去家鄉杭州。不過神州
新班子上場，有傳為咗樹立新班子對民企友善開明嘅形象，阿爺想叫馬雲「愛回家」嚟作為榜樣
，但係報道話佢唔願返嚟，結果今朝巴巴就跟住魚缸跌。
　　不過半日未夠，馬雲旗下嘅《ＳＣＭＰ》就出獨家料，話馬雲早就已經嚟過香江睇《Ａｒｔ
　Ｂａｓｅｌ》，然後更加已經返到杭州，正面粉碎《Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ》傳聞。報道話，馬
雲一返到就特登去咗自己創辦嘅雲谷學校參觀，期間仲提到ＣｈａｔＧＰＴ技術。所以今日臨食
晏前，巴巴由８４銀左右急彈上到８９﹒９５銀。而雲谷都喺官方微信ｐｏ出馬雲到訪嘅相，證
明馬雲真係到此一遊。而馬雲曾經提過ＣｈａｔＧＰＴ，都令到Ａ場ＡＩ概念股急彈。
　　其實馬雲都遊山玩水咗三個月，雖然名義上係「考察農務」，不過歐洲、香江周圍走，都去
咗唔少地方散心，玩咗咁耐要回程都正路，特別就在《Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ》今朝先報佢唔願返
屋企，晏晝前《ＳＣＭＰ》就已經出嚟兜巴星《Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ》，股價都借勢最多升成５
個巴仙，但係回落之後再試一次上８９﹒４５銀，下晝就一路回落，最終全日都係打個和，報
８５﹒２５銀。以巴巴牛熊證街貨分布嚟睇，今日最高只係見８９﹒９５銀，啱啱好殺唔到９０
銀熊證重貨區，算係偷襲失敗啦，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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