《小傳日記》被傳玩到唔肯走？馬雲地頭打咭證明已返到杭州！

《小傳日記》魚缸今日繼續嘗試挑戰返條２５０天線，不過美團（０３６９０）被ＱＱ

（００７００）派走令到大批寧願要ｃａｓｈ嘅人盡快甩手套現，搞到美團全日第二墊底藍戰士

，魚缸自然都升唔到。

今日翻波嘅唔只得美團，巴巴（０９９８８）全日高低波幅都成６銀有多！事關今朝《

Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ》就報，話馬雲出關雲遊世界之後樂而忘返，唔想返去家鄉杭州。不過神州

新班子上場，有傳為咗樹立新班子對民企友善開明嘅形象，阿爺想叫馬雲「愛回家」嚟作為榜樣

，但係報道話佢唔願返嚟，結果今朝巴巴就跟住魚缸跌。

不過半日未夠，馬雲旗下嘅《ＳＣＭＰ》就出獨家料，話馬雲早就已經嚟過香江睇《Ａｒｔ

Ｂａｓｅｌ》，然後更加已經返到杭州，正面粉碎《Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ》傳聞。報道話，馬

雲一返到就特登去咗自己創辦嘅雲谷學校參觀，期間仲提到ＣｈａｔＧＰＴ技術。所以今日臨食

晏前，巴巴由８４銀左右急彈上到８９﹒９５銀。而雲谷都喺官方微信ｐｏ出馬雲到訪嘅相，證

明馬雲真係到此一遊。而馬雲曾經提過ＣｈａｔＧＰＴ，都令到Ａ場ＡＩ概念股急彈。

其實馬雲都遊山玩水咗三個月，雖然名義上係「考察農務」，不過歐洲、香江周圍走，都去

咗唔少地方散心，玩咗咁耐要回程都正路，特別就在《Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ》今朝先報佢唔願返

屋企，晏晝前《ＳＣＭＰ》就已經出嚟兜巴星《Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ》，股價都借勢最多升成５

個巴仙，但係回落之後再試一次上８９﹒４５銀，下晝就一路回落，最終全日都係打個和，報

８５﹒２５銀。以巴巴牛熊證街貨分布嚟睇，今日最高只係見８９﹒９５銀，啱啱好殺唔到９０

銀熊證重貨區，算係偷襲失敗啦，請請！



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