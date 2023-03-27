【連環爆雷】施羅德：瑞信非雷曼重演，危機恐累經濟

歐美接連爆發銀行危機，施羅德投資倫敦債券投資部主管Ｊｕｌｉｅｎ Ｈｏｕｄａｉｎ認

為，目前只是個別銀行問題，引發信心危機，基於歐洲央行對銀行的監管較嚴格，相信不會重演

２００８年的雷曼危機，目前是投資固定收益資產的好機會，當中發達國家的投資機遇相對較多

。

市場關注金融體系穩定性，Ｊｕｌｉｅｎ Ｈｏｕｄａｉｎ接受專訪時表示，現時提走存款

很容易，網上銀行只需１０分鐘便完成，毋須到銀行排隊提款，若監管機構不介入，佔整個銀行

體系約３０％存款將會流失，故此當局迅速採取行動，以重建信心，但可預見的是，銀行業未來

會有更多監管，貸款活動也會放慢，故經濟增長也會因此放緩，意味聯儲局未來收緊貨幣政策的

力度也不及之前預期般緊。



＊貸款活動減慢，儲局收水或鬆手＊



他指，瑞信對瑞士來說規模太大，佔國內經濟生產總值有重大比重，故此只有瑞士政府才能

拯救瑞信，唯一令市場驚訝的是，瑞士政府將所有額外一級資本（ＡＴ１）債券全額撇帳，結果

引致ＡＴ１債券市場大幅波動，但相信不會像２００８年雷曼危機般引發交易對手風險，因不是

所有銀行均持有ＡＴ１債券，只有部分銀行使用ＡＴ１債券作增加槓桿之用。

「瑞信ＡＴ１事件後，相信未來投資ＡＴ１債券的風險溢價會提高，銀行的儲備要求也會增

加。」

以德意志銀行為首的歐洲銀行股上周五一度大跌，Ｊｕｌｉｅｎ Ｈｏｕｄａｉｎ稱，歐洲

經濟較預期般穩健，而且相對於瑞士，歐元區銀行體系差不多每隔２至３年，便會有銀行出現問

題，故此近年歐洲在銀行監管方面更嚴格，相信瑞信問題只是個別事件，不會對整個歐洲金融體

系產生重大衝擊，而歐洲央行及聯儲局上周照常加息，相信是當局想向市場證明金融體系仍然健

康，不想為市場增添不明朗因素。

他管理的基金於２月開始逐步減持估值偏貴的歐美債券，換作較短期的美國國債，而過去３

周債市大幅波動，不少具實力的企業債也被拋售，反而成為基金可低吸優質債券的機會。現時基

金的現金水平約１５％，早前亦趁機買入不少摩根大通ＡＴ１債券，目前ＡＴ１債券佔基金組合

約１﹒７％，涉及約７至８間銀行。

「ＡＴ１債券需要一個強勁的金融市場，因這是一個高啤打值產品，波幅會高於大市，故若

金融市場疲弱，其表現也會疲軟。」



＊薦能源消費板塊，避工業股＊



Ｊｕｌｉｅｎ Ｈｏｕｄａｉｎ指，現時發達國家的投資機會較新興市場更高，而且基金傾

向透過投資於能受惠中國復常的歐洲企業，以把握中國開關的投資機遇，包括旅遊公司、製造業

及奢侈品牌等。

行業方面，相對看好能源、銀行及消費企業發行的債券，並建議避開工業周期行業。他解釋

，能源企業過去５年在資本控制上相當克制，而且可以作為通脹的對沖，銀行方面則偏好於具財

政實力的大型銀行，而中國重新開關，經濟復常，則可刺激旅遊及航空需求，故看好這３類行業

的債券前景。《香港經濟日報》

