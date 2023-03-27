【恒大困局】ＦＳＭＯｎｅ評恒大境外債務重組方案，拆解來龍去脈

《環富通基金頻道２７日專訊》網上投資平台ＦＳＭＯｎｅ（香港）發表對恒大

（０３３３３）境外債務重組方案的看法。

恒大宣布已與主要境外債券持有人達成共識，並且正式公布其建議重組方案。該行提醒，要

留意的是，公告提及到的內容為初步方案，各項細節仍未落實，因此只能作參考。集團預計會在

３月３１日或之前與持有恒大及景程債券的債權人特別小組簽訂重組支持協議，因此相信最終重

組方案會在此日期之後公布，屆時債券持有人才需要作出行動。

簡單而言，恒大債券持有人可以選擇兩個方案，第一個方案為以１：１的比例轉換新債，而

第二個方案為轉換新債，或╱和由五筆與中國恒大、恒大物業（０６６６６）及恒大汽車

（００７０８）股權相關債券組成的組合。持有恒大美元債券（ＥＶＥＲＲＥ）的投資者會在重

組方案被分類為Ａ組，而恒大的其他境外債務（如貸款及對外擔保等）則會被分類為Ｃ組。據了

解，以上經調整組合的總額（發行的股權相關債券）是固定的，因此如果方案二「組合」的認購

額不足（太少債權人選擇），集團會強制將選擇方案二「新債券」的債權按比例分配至「組合」

（如果仍然不足，則會將選擇方案一的債權分配）。



＊如相信恒大能以現金償付債券，選擇「新債券」方案最恰當＊



理論上，雖然三個方案均沒有名義上的本金撇減（Ｈａｉｒｃｕｔ），但事實上假如債權人

全數選擇方案二「組合」以獲得全額分配，其債權將會有一半是強制可轉換債券。考慮到這些股

份的價值相比其交換價應有大幅折扣，預料回收價值並不高。而股票掛勾債券在條款上與方案二

「新債券」在年期、票息等上都差距不多，不過會有相關股份作抵押品，因此投資者需要考慮的

角度，是其對恒大物業及恒大汽車的股份價值有多大信心。如投資者相信恒大在５至８年時間能

以現金償付債券，選擇方案二「新債券」是最恰當的選擇。

至於方案一，明顯是質量較差的選項，目的應該是迫使債權人參與投資，令方案容易通過。

但在博奕理論（Ｇａｍｅ Ｔｈｅｏｒｙ）下，如果極不願意接收股份或承受本金撇減的債權人

，或許可以考慮，因為假若太多人選擇方案二「新債券」，很可能會出現強制轉換至方案二「組

合」的情況。

總結而言，ＦＳＭＯｎｅ認為是次重組計劃條款書的內容非常複雜，對債券持有人來說並不

友善，同時考慮到Ａ組及Ｃ組債權理應沒有優先次序之別，但在方案二所獲得的「新債券」或「

組合」內容卻有所不同，尤其Ｃ組債權人可獲得更多恒大汽車的股權相關債券，令人質疑當中是

否有公平分配的問題。（ｗａ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

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