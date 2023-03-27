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27/03/2023 17:33

【美鷹加息】施羅德投資：銀行危機見緊縮奏效，料年底前減息半厘

　　《環富通基金頻道２７日專訊》施羅德投資首席經濟師及策略師Ｋｅｉｔｈ　Ｗａｄｅ指，
銀行業危機顯示緊縮政策正在發揮作用，一旦滯後效應在條件許可的情況下出現，通脹應有望受
控。美國聯儲局在議息會議後宣布加息０﹒２５厘，意味著聯邦基金指標區間上限將上調至５厘
。此舉是在驚濤駭浪的一周，以及聯儲局主席鮑威爾在國會作供後發生。此前，市場本預期利率
將上調半厘，並認為加息０﹒２５厘的可能性只有五成。
　
＊聯儲局沒忽略銀行業危機，否則或已加息半厘＊
　
　　早前曾有傳聯儲局將暫緩收緊政策，甚至減息，以應對美國矽谷銀行及Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ
　Ｂａｎｋ危機。在記者會上，鮑威爾指出聯儲局及美國聯邦存款保險公司（Ｆｅｄｅｒａｌ　
Ｄｅｐｏｓｉｔ　Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）所作出的行動，並強調將確
保流動性維持充裕。然而，持續加息的舉動並沒有忽略銀行業面臨的情況。聯儲局在聲明中表示
，經濟體系的信貸環境將因近日事件而收緊，對未來指引的措辭則有所軟化，以「或需進一步強
化政策」代替「持續加息」的說法。
　　此外，鮑威爾亦重申，聯儲局放慢收緊政策步伐是因為銀行業近日的風波所致。他表示，銀
行業危機就好比一次或更多次加息。不過，他亦以「通脹實在太高，勞動市場亦同樣緊張」表達
對通脹數據感到失望，可見他在銀行業危機爆發前已傾向「鷹派」。這意味著如果沒有發生上述
危機，聯儲局很可能已加息０﹒５厘。
　
＊不加息或引發更壞憂慮，加息半厘或有操之過急風險＊
　
　　聯儲局顯然對於如何作出反應束手無策。若其誇大銀行危機對經濟的影響而不加息，有可能
會引發情況或許比普羅大眾和市場所想像中更壞的憂慮。投資者或會懷疑聯儲局是否知情不報。
這很可能會令銀行客戶進一步提取存款及更多監管機構介入，而信貸條件亦有可能變得更為緊張

　　假若聯儲局選擇加息半厘，它有可能會面臨操之過急的風險，並因加劇局勢和引發經濟衰退
而遭到抨擊。對比這種做法，聯儲局採取了中庸之道，而鮑威爾亦強調，他認為銀行業狀況穩健
，資本亦充裕，只是事件對整體經濟的影響仍是未知之數。
　
＊料經濟加快放緩被迫減息，若現滯後效應通脹有望受控＊
　
　　從備受關注的利率點陣圖所見，未來利率預測只下降了０﹒２５厘。現時，聯邦公開市場委
員會　（ＦＯＭＣ）和市場均預期聯儲局將於２０２３年５月再度加息。其後，ＦＯＭＣ和市場
的看法便分道揚鑣。前者的成員認為利率將維持不變，直至２０２４年為止，而市場則預料利率
將在２０２３年底前下調０﹒５厘。
　　由於預期經濟將加快放緩，並迫使聯儲局在２０２３年稍後時間採取行動，因此，對利率未
來去向的看法與市場一致。銀行業危機顯示緊縮政策正在發揮作用，一旦滯後效應在條件許可的
情況下出現，通脹應有望受控。（ｗａ）

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