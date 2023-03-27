【美鷹加息】施羅德投資：銀行危機見緊縮奏效，料年底前減息半厘

《環富通基金頻道２７日專訊》施羅德投資首席經濟師及策略師Ｋｅｉｔｈ Ｗａｄｅ指，

銀行業危機顯示緊縮政策正在發揮作用，一旦滯後效應在條件許可的情況下出現，通脹應有望受

控。美國聯儲局在議息會議後宣布加息０﹒２５厘，意味著聯邦基金指標區間上限將上調至５厘

。此舉是在驚濤駭浪的一周，以及聯儲局主席鮑威爾在國會作供後發生。此前，市場本預期利率

將上調半厘，並認為加息０﹒２５厘的可能性只有五成。



＊聯儲局沒忽略銀行業危機，否則或已加息半厘＊



早前曾有傳聯儲局將暫緩收緊政策，甚至減息，以應對美國矽谷銀行及Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ

Ｂａｎｋ危機。在記者會上，鮑威爾指出聯儲局及美國聯邦存款保險公司（Ｆｅｄｅｒａｌ

Ｄｅｐｏｓｉｔ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）所作出的行動，並強調將確

保流動性維持充裕。然而，持續加息的舉動並沒有忽略銀行業面臨的情況。聯儲局在聲明中表示

，經濟體系的信貸環境將因近日事件而收緊，對未來指引的措辭則有所軟化，以「或需進一步強

化政策」代替「持續加息」的說法。

此外，鮑威爾亦重申，聯儲局放慢收緊政策步伐是因為銀行業近日的風波所致。他表示，銀

行業危機就好比一次或更多次加息。不過，他亦以「通脹實在太高，勞動市場亦同樣緊張」表達

對通脹數據感到失望，可見他在銀行業危機爆發前已傾向「鷹派」。這意味著如果沒有發生上述

危機，聯儲局很可能已加息０﹒５厘。



＊不加息或引發更壞憂慮，加息半厘或有操之過急風險＊



聯儲局顯然對於如何作出反應束手無策。若其誇大銀行危機對經濟的影響而不加息，有可能

會引發情況或許比普羅大眾和市場所想像中更壞的憂慮。投資者或會懷疑聯儲局是否知情不報。

這很可能會令銀行客戶進一步提取存款及更多監管機構介入，而信貸條件亦有可能變得更為緊張

。

假若聯儲局選擇加息半厘，它有可能會面臨操之過急的風險，並因加劇局勢和引發經濟衰退

而遭到抨擊。對比這種做法，聯儲局採取了中庸之道，而鮑威爾亦強調，他認為銀行業狀況穩健

，資本亦充裕，只是事件對整體經濟的影響仍是未知之數。



＊料經濟加快放緩被迫減息，若現滯後效應通脹有望受控＊



從備受關注的利率點陣圖所見，未來利率預測只下降了０﹒２５厘。現時，聯邦公開市場委

員會 （ＦＯＭＣ）和市場均預期聯儲局將於２０２３年５月再度加息。其後，ＦＯＭＣ和市場

的看法便分道揚鑣。前者的成員認為利率將維持不變，直至２０２４年為止，而市場則預料利率

將在２０２３年底前下調０﹒５厘。

由於預期經濟將加快放緩，並迫使聯儲局在２０２３年稍後時間採取行動，因此，對利率未

來去向的看法與市場一致。銀行業危機顯示緊縮政策正在發揮作用，一旦滯後效應在條件許可的

情況下出現，通脹應有望受控。（ｗａ）

