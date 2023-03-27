《鍾之日記》馬雲露面阿里彈，助攻Ａ場跌幅縮

《鍾之日記》３月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



今日魚缸最搶眼新聞一定是馬雲行蹤。外媒上午刊出阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲拒

絕回國的傳聞，指中國政府一直嘗試說服馬雲回國，以幫助政府展示對民營企業的支持，但遭到

馬雲拒絕，阿里巴巴集團旗下《南華早報》中午旋即報道稱，馬雲已回到杭州，並到訪一間由他

創辦的雲谷學校，粉碎拒絕返國傳聞。雲谷學校的微信公眾號，隨後也發表文章及相片，圖文並

茂澄清傳聞，表示馬雲來校探訪，就教育議題以及人工智能工具ＣｈａｔＧＰＴ跟校方交流。馬

雲談及ＣｈａｔＧＰＴ這一類技術已經對教育帶來挑戰，但是ＣｈａｔＧＰＴ這一類技術只是

ＡＩ時代的開始。

阿里今早反覆偏弱，隨著消息證實馬雲回國，股價一度反彈逾５％至８９﹒９５元，惟接近

收盤時，股價再度回軟，最終仍小跌０﹒１％，收報８５﹒２５元。

內地首２個月全國規模以上工業企業實現利潤總額８８７２﹒１億元人民幣，按年下降

２２﹒９％，是２０２０年４月以來的最大降幅。數據遜加上人民幣下滑，香江魚缸連跌第二個

交易日，恒指最終收市跌３４７點或１﹒７５％，報１９５６７；國指收報６６４８，跌１４８

點或２﹒１５％；科指挫２﹒８％，收４１０５點。大市全日成交１２７１﹒９６億元。



＊降準落地，Ａ場成交連續三日破萬億＊



馬雲回國效應，似乎對Ａ場帶來更大刺激，滬深股市今早小幅低開後，數據欠佳，滬綜指跌

幅急擴大至１﹒１％，中午阿里方面圖文並茂澄清，馬雲已回到杭州，現身雲谷學校大談

ＣｈａｔＧＰＴ，阿里概念、ＡＩ概念齊助攻，滬深阿里概念股同興奮，午後大幅拉升，創業黑

馬（深：３００６８８）飆兩成漲停，ＣｈａｔＧＰＴ概念股掉頭回升，軟通動力

（深：３０１２３６）飆兩成漲停。滬綜指最終收跌０﹒４４％，報３２５１﹒４點。深成指則

收升０﹒１２％，創業板指升１﹒１７％。

人民銀行降準０﹒２５個百分點今日正式生效，降準落地的同時，今日仍大額放水，今日進

行的２５５０億元人民幣７天期逆回購，淨投放２２５０億人民幣。兩市全日成交１１４００億

人民幣，連續三個交易日破萬億關，按日升逾６％，陸股通今日淨流出近７億元人民幣，連續兩

日淨流出。



＊業績勝預期大行卻降價，美團頹跌逾６％＊



美團（０３６９０）周五（２４日）壓軸公布２０２２年第４季及全年業績，上季收入

６０１﹒２９億元人民幣，按年增２１﹒４％，高過預期的５７９﹒１２億元人民幣；列帳虧損

１０﹒８４億元人民幣，按年收窄７９﹒７％；經調整淨利８﹒２９億元人民幣，２０２１年同

期則蝕３９﹒３６億元人民幣，好過預期的賺６﹒３４億元人民幣。另外，美團董事長王興在業

績發布會上確認，公司進軍香港的外賣平台即將登場，稱「將很快於香港推出全新品牌」。

騰訊（００７００）上周五亦公布，以「１０送１」比例，分派美團持股，涉約９﹒５８億

股美團，據中央結算系統（ＣＣＡＳＳ）顯示，上周三（２２日）有１１﹒４％或７﹒０７億股

美團存入ＣＣＡＳＳ，當中約２﹒２８億股或１﹒７％美團存入散戶行滙豐倉位，其次是摩通，

獲存入８８７１﹒７８萬股或１﹒４％。騰訊主要透過ＣＣＡＳＳ及郵寄分派美團持股，估計上

周三騰訊將部分美團存入ＣＣＡＳＳ部署派予股東，帶動ＣＣＡＳＳ流通的美團股份數目一舉由

７３％增至８４﹒４％。按周一（２７日）估算資料，早市主要淨賣出美團的券商為摩通，而主

要買入則為滬港通。

美團去年第四季收入和盈利表現勝預期，惟高盛將美團的目標價由２１５元下調６﹒５％至

２０１元，匯證亦將其目標價由２２５元調低６﹒７％至２１０元。加上美團７﹒０７億股被存

入ＣＣＡＳＳ、三分之一流入散戶行，美團績後再下跌，全日插６﹒３％，報１３１﹒４元，兩

連跌。騰訊跌３﹒７％，報３６２﹒８元。

百度（０９８８８）表示，百度智能雲原定今日下午在北京總部召開新品發布會，改為面向

首批邀約測試企業的閉門溝通會，進行深度充分的技術交流互動，股價收挫３﹒２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

