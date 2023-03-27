【數據解讀】內地工業利潤驟跌，光大：國內需求偏弱生產成本承壓

《經濟通通訊社２７日專訊》受量價等多因素影響下，內地首２月工業企業利潤大降逾兩成

。國家統計局公布，今年首２個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額８８７２﹒１億元人民

幣，按年下降２２﹒９％，是２０２０年４月以來的最大降幅。期內，工業企業營業收入按年下

降１﹒３％。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，前兩月工業部門整體量價同比回落，工業企業

營收和工業品出廠價格同比均收縮，反映１－２月國內需求偏弱；同時，１－２月營業成本同比

回落相對營收緩慢，反映國內工業部門整體生產成本仍面臨壓力。

周茂華表示，不同行業利潤增速均有回落。上游煤炭等採礦業利潤下滑，主要受近兩年高基

數、暖冬影響需求、國際商品價格回落影響；製造業利潤放緩，主要是１月國內製造業生產、銷

售等受疫情影響相對較大，其中，汽車、專用和通用、電子、紡織業等行業利潤增速大幅下滑拖

累明顯。

他認為，需要關注的是目前國際商品價格繼續維持高位，海外需求前景趨緩，工業製造業部

門仍需要給予政策幫扶支持，緩解財務、成本及融資方面壓力，穩定企業信心。（ｄｗ）

