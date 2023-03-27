【台海局勢】洪都拉斯與台北斷交，改與北京建交

《經濟通通訊社２７日專訊》洪都拉斯宣布與台北斷交後，改與北京建交。中國國務委員兼

外長秦剛在北京，與洪都拉斯外交部長雷納舉行會談，並簽署兩國建交的聯合公報，即日起相互

承認，並建立大使級外交關係。秦剛強調，洪都拉斯選擇在不設任何前提，同中國建交的政治決

斷，再次證明，堅持一個中國原則是符合國際大義、順應時代潮流的正確選擇，是人心所向、大

勢所趨；兩國建交光明正大，是任何人、任何勢力都無法阻擋的歷史潮流。



＊台灣批評洪都拉斯索取數十億美元經濟援助＊



在台北，當局２６日上午宣布與洪都拉斯終止外交關係，即日起停止雙邊合作計劃，撤走大

使館、總領館、技術團等相關人員，並要求洪方關閉駐台大使館。

總統蔡英文發表錄影講話，對與洪都拉斯終止邦交表示遺憾，稱台方不會和大陸進行無意義

的金錢外交競逐，亦不會因威脅而退縮。台灣的外交部長吳釗燮批評洪都拉斯索取數十億美元巨

額經濟援助，漠視台灣多年的援助和情誼。

洪都拉斯斷交後，台灣的邦交國減至１３個，亦是蔡英文任內，第９個斷交國家。（ｃｔ）

