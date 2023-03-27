《Ａ股焦點》據報馬雲身在杭州粉碎拒返國傳聞，阿里概念Ａ股急漲

《經濟通通訊社２７日專訊》由阿里巴巴集團（０９９８８）持有的《南華早報》今午引述

消息人士指，阿里巴巴創辦人馬雲今日現身杭州雲谷學校，粉碎拒絕返國傳聞。

報道指出，馬雲近期已結束超過一年外遊，並已返回內地，今天到訪杭州一間由他創辦的學

校，與老師和學生會面。此前曾到香港，參觀巴塞爾藝術展。

另據內地《科創板日報》報道，近日有網友在杭州文一路隧道中目擊馬雲。視頻中，馬雲乘

坐一輛豐田考斯特，不時與身邊及前面的人交談。報道並確認，該車內人士分別為馬雲、阿里巴

巴集團董事會主席兼首席執行官張勇以及阿里集團資深副總裁邵曉鋒。

《彭博》今早報道，中國政府一直試圖說服馬雲回國，以示政府對商界的支持，惟遭馬雲拒

絕，表示自己已從公司退下來，並指未來會專注於研究農業技術，因此拒絕當局的邀請。

馬雲回國，港股阿里巴巴止跌回升，午後急漲逾２％。滬深阿里概念股同興奮，午後大幅拉

升，創業黑馬（深：３００６８８）飆１３﹒８％，光云科技（滬：６８８３６５）抽升

１１﹒４％，翱捷科技（滬：６８８２２０）升６﹒９％，浙大網新（滬：６００７９７）升

５﹒８％，數據港（滬：６０３８８１）升２﹒６％。（ｊｔ）

