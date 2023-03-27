  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/03/2023 17:01

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１６５點，報６﹒８８２０

　　《經濟通通訊社２７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收盤報６﹒８８２０
，較上個交易日４時３０分收盤價跌１６５點子。全日在６﹒８７１１至６﹒８８７８之間波動

　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌７８點子，報６﹒８７９５。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７１４，較上個交易日跌３４０點子，
脫離近一個半月高位，上個交易日報６﹒８３７４。
　
＊分析：料人民幣短期跟隨美指方向震盪＊
　
　　交易員稱，歐美銀行業擔憂延續抑制市場風險情緒，美元已重返１０３關口上方，人民幣有
所承壓，短期料跟隨美指方向震盪。不過，他們同時認為，歐美銀行業動盪的不確定和溢出效應
，可能凸顯中國相對穩定的金融狀況，或吸引更多外資流入境內市場，這對人民幣較為有利。
　　招商銀行最新匯率周報指出，短期海外銀行業危機情緒未定，中國經濟前景的判斷仍在等待
最新數據及支持政策出台，本周公布的３月ＰＭＩ數據成為觀察的關鍵。不過，美聯儲的加息進
程在二季度接近尾聲，人民幣兌美元的波動中樞預計逐漸下移。（ｓｌ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞27/03/2023
多名法庭記者遭不明身份男子跟蹤，記協發聲明譴責
人氣文章專訪27/03/2023
【專訪】陶冬：美歐寫字樓市場快爆了（有片）
人氣文章香港要聞27/03/2023
葉劉淑儀：資源有限，應先發展北部都會區
人氣文章中國故事27/03/2023
百度智能雲發布會改為閉門溝通會，邀約首批測試企業
人氣文章FOCUS27/03/2023
【FOCUS】第三隻「潘多拉之盒」　法國以色列預開啟
人氣文章中國故事27/03/2023
傳馬雲拒絕中國政府回國邀請，螞蟻集團今年內難望上市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金