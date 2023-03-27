【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１６５點，報６﹒８８２０

《經濟通通訊社２７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收盤報６﹒８８２０

，較上個交易日４時３０分收盤價跌１６５點子。全日在６﹒８７１１至６﹒８８７８之間波動

。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌７８點子，報６﹒８７９５。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７１４，較上個交易日跌３４０點子，

脫離近一個半月高位，上個交易日報６﹒８３７４。



＊分析：料人民幣短期跟隨美指方向震盪＊



交易員稱，歐美銀行業擔憂延續抑制市場風險情緒，美元已重返１０３關口上方，人民幣有

所承壓，短期料跟隨美指方向震盪。不過，他們同時認為，歐美銀行業動盪的不確定和溢出效應

，可能凸顯中國相對穩定的金融狀況，或吸引更多外資流入境內市場，這對人民幣較為有利。

招商銀行最新匯率周報指出，短期海外銀行業危機情緒未定，中國經濟前景的判斷仍在等待

最新數據及支持政策出台，本周公布的３月ＰＭＩ數據成為觀察的關鍵。不過，美聯儲的加息進

程在二季度接近尾聲，人民幣兌美元的波動中樞預計逐漸下移。（ｓｌ）

