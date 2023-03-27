【人行操作】人行２５５０億逆回購利率持平，今淨投放２２５０億

《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布，今日進行的２５５０億元（人民幣．下同）７
天期逆回購，中標利率持平２％。
公開市場今日有３００億元逆回購到期，即今日淨投放２２５０億元。
本周公開市場將有３５００億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期３００億、１８２０
億、６７０億、６４０億和７０億元。（ｓｌ）
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